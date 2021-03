"Qué laburo": Paula Chaves confesó cuál es su nueva lucha con Filipa

miércoles, 3 de marzo de 2021 00:00

A Paula Chaves le gusta mucho aprender sobre crianza y nuevas formas de maternar y conjuga lo que estudia y lo que le toca vivir en su experiencia con Olivia, Baltazar y Filipa, sus tres hijos.

Ya dejando el COVID atrás, la modelo sigue muy conectada con sus pequeños y se muestra muy unida a su pequeña beba. Sin embargo, más allá que ya está comiendo solita con el método BLW, hay algo que aún no logran del todo: dormir en horarios pautados.

"Y yo así... Siento que estoy todo el día tratando que se duerma... Respetar sus siestas hace que a la noche ella duerma mejor... Pero qué laburo es dormirla... Posta no me acordaba de esta etapa... o ninguno fue tan duro de dormir como ella... Igual me re pasa que me olvido de lo malo",confesó la modelo y conductora.

Paula se prepara para afrontar nuevos proyectos en TV y como modelo y para ella es fundamental organizarse con sus hijos. ¿Cómo irá con lo que se propuso?

Semana clave

La periodista Mariana Brey dio más detalles de la salud de la pareja y de sus pequeños hijos Olivia, Baltazar y Filipa.

"Pedro no había tenido síntomas al principio. Ayer hablé con Paula, por suerte, los chicos están muy bien. Solo Filipa tuvo fiebre un solo día, pero no tuvo ningún otro síntoma", comenzó explicando la panelista de Los Ángeles de la mañana.

"A Paula le duele mucho el cuerpo. Hoy es el día ocho, que es como un día clave según dicen los médicos, para ver si te recuperás o no. Y ahora iba a empezar a mejorar, seguramente. Está dolorida. Le duele la cabeza y algo que a mí me llamó la atención… los ojos, como que se le inflama la vista. Es un síntoma que yo no había escuchado hasta el momento”, agregó.

"Pedro estaba que le faltaba un poco más el aire. Pero estaban saturando bien los dos. Nada de lo que estoy contando es grave. También un fuerte dolor de cuerpo, espalda, piernas, el síntoma general ese que te desespera porque quedás tirado en la cama y no podés hacer nada. Y en un contexto familiar donde tenés hijos chicos es complicado", finalizó Brey.