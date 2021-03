Susana Roccasalvo: "estoy desolada, pensé que nunca me iba a pasar"

lunes, 29 de marzo de 2021 00:40

"Estoy desolada". Con esas palabras, Susana Roccasalvo se disculpó ante el error que cometió en la noche de este sábado al final de su programa, Implacables (El Nueve), cuando informó que Sofía Sarkany había muerto. La hija del diseñador Ricky Sarkany está grave pero sigue viva y en las redes sociales estallaron en contra la periodista de larga trayectoria.

Este domingo, decidió expresar a su público su arrepentimiento por lo que ocurrió y pidió disculpas a la familia, que fue víctima de esta información. "Lamentablemente para todos, de una forma horrible. Quiero contarles cómo sucedió", comenzó expresando la conductora al principio del programa de espectáculos.

En su relato, explicó que a las 20:33 un periodista que para ella le "merece el mayor de los respetos", y que no es de espectáculos, le informó que había muerto Sofía Sarkany. Ella prefirió no dar la información hasta el final de la emisión y mientras se daba ese tiempo hasta las 21 horas intentó chequear el dato.

Luego explicó: "esta persona me dijo lo que había pasado. Le dije 'no se nada' y le pregunté si estaba chequeado. Le vuelvo a preguntar cual de los hijas y me lo vuelve a confirmar (...) lo vuelven a confirmar y a las 21.00, cuando ya no se mide el rating, lo dije para el cierre, para un horario que ya no me pertenece. Dije la penosa información que para quienes padecimos con un familiar en esas instancias de un estado grave y a veces irreversible, sabemos muy bien en qué condiciones nos encontramos".

Roccasalvo contó que cuando llegó a su casa, después de que se fue del programa, le empezaron a llegar mensajes de diferentes personas del medio desmintiendo lo que ella había dicho al aire y en vivo.

"Entonces le llamo a la persona que me lo había comunicado y me lo vuelve a ratificar. Le digo 'escuchame me está llamando fulano de tal, persona conocida y me lo desmiente'. Me llamaron periodistas de renombre, de actualidad y de política, amigos personales, y me decían lo mismo que está en un estado gravísimo", confesó de la charla que tuvo con el periodista que había oficiado de fuente en medio de su programa en vivo pero éste se lo confirmó al dato.

Por otro lado, abrió al público lo que sentía desde el momento que cometió el error al aire y señaló que nunca le había pasado en todos los años de trayectoria: "hace 25 años que estoy en un programa de espectáculos, nunca me pasó algo así", expresó y luego subrayó: "estoy desolada porque pensé que nunca me iba a pasar".

"Los chicos les mostré el diálogo, chequeando la información. Estoy muy mal, yo también lo pasé pero no por un hijo. A uno se le puede morir el padre, la madre, el marido pero la muerte de un hijo no tiene nombre. Siempre fui muy respetuosa y acá se habla una vez que la familia lo hace público", aclaró reconociendo que lo que pasó el sábado se convirtió en una "mancha" en su carrera.

Finalmente envió un "abrazo" a toda la familia Sarkany, expresó su "solidaridad y disculpas". "Debe ser horrible (su situación); porque aparte a esta chiquita le nació hace cinco días su hijo Félix por vientre subrogado. ¡Maldito sea el momento en que lo leí y lo dije! Yo no soy de leer mucho el celular mientras estoy al aire porque me pierdo entre lo que me dicen y lo que leo”, finalizó Susana puntualizando que tiene que "hacer cargo" de lo que hizo, "involuntariamente", y deslindó a su producción.