"La experiencia más intensa": nació Carmela, la primera hija de Muni Seligmann

lunes, 29 de marzo de 2021 21:13

Muni Seligmann reveló a principios de octubre que estaba esperando su primera bebé y este lunes, la recibió entre sus brazos. La actriz y cantante celebró la vida con un posteo emotivo.

"29.03.21 - 3,262kg - 14:24hs Bienvenida Carmela. Hoy viví la experiencia más intensa de mi vida. Nunca nada me atravesó tanto. Tuve la suerte de tener el parto de mis sueños. Natural y sin ninguna intervención. No puedo creerlo", describió la actriz que se preparó para este momento que pudo vivir como lo imaginó.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento para el equipo maravilloso que me acompañó en este parto respetado. @juanpablosojoobstetra , @nurialeis85 y @soucoqueiro que nunca me dejaron aflojar. Carmela hizo un trabajo formidable. Estoy inmensamente emocionada y agradecida. Las dos estamos bien", destacó.

Así, Muni estrenó maternidad y comparte esta hermosa etapa con su gran amiga Mica Suárez que recibió a su bebé, hace poquitos meses atrás.

El anuncio

En octubre y por Instagram, Muni y su esposo Nicolás Naymark mostraron en un video cómo hacían explotar una piñata que en su interior tenía polvo de un color. "Por un lado, felices de compartirles esta noticia. Por el otro, buscamos la manera más yankee de todas para comunicar esto aprovechando que estamos en éstas tierras. Incluso buscamos un espacio público para hacerla completa y exponernos más! Ridículos? Recontra. Pero nos divertimos. Quién adivinó el sexo? PD: Quiero reforzar que los colores no nos definen... en éste caso venían predeterminados por el juego del globo".

Finalmente, el color del polvo era rosa y la pareja no da más de felicidad ya que se trata de un embarazo muy buscado.

Al anunciar su dulce espera, la actriz, que comparte este estado con su gran amiga MIca Vázquez, contó: "Este es un cumpleaños que estuve deseando mucho. Dejaremos de ser 3 para convertirnos en 4. Sí, estoy EMBARAZADA. Paradójicamente, toda esa fluidez que tengo para escribir de las cosas que observo y vivo, se me corta a la hora de expresar esta noticia tan íntima. Ya que suelo cuidarla mucho, porque es mi gran tesoro".

Y agregó: "esto me emociona de corazón, con lágrima y sonrisa. Es algo que deseamos y buscamos con mucho amor. Llega en un momento perfecto. No porque haya sido como lo planee, sino porque todo este tiempo aprendí que las cosas tienen su propio tiempo. Y desde que comenzamos esta familia, aprendimos tantas cosas. Nos divertimos, viajamos, nos acompañamos, pero por sobre todo nos amamos, respetamos y apoyamos. Ahí entendí que FAMILIA ya éramos nosotros dos principalmente, el resto es todo ganancia.. se sumó Coco y ahora bebé en camino: vaya ganancia!!!! Implica mucho para mí. Todo lo que los niños significan en mi vida, todo lo que los niños han sanado en mí y hoy me da esta posibilidad. Tanto aprendí en este camino, que estoy lista para recibir la catarata de aprendizaje que me espera. Gracias a la vida, que me ha (y da) tanto. Quería compartirlo con ustedes, que día a día me (y nos) acompañamos"