Eliminaron a una participante muy seductora de Masterchef Celebrity

ESPECTÁCULOS

Este domingo una nueva participante quedó eliminada de Masterchef Celebrity (Telefe). Sol Pérez, Dani "La Chepi", Alex Caniggia, Daniel Aráoz, Georgina Barbarossa y Candela Vetrano se midieron cabeza a cabeza en la gala de eliminación y uno de ellos debió abandonar el certamen.

La competencia los llevó a cocinar, a partir de ingredientes que les dio la producción, sin poder intercambiar entre ellos ni ir al almacén a buscar otros. Para ello debieron elegir entre los productos que se ofrecieron en una caja transparente o una de madera que ocultaba lo que allí había. Sólo uno de todos eligió la que se veía: Aráoz. El resto destapó lo ocultó y encontró desde pescado hasta pollo, entre verduras y frutas.

Luego comenzó el desafío y tuvieron 60 minutos para poner a prueba su imaginación para hacer un buen plato. ¿El resultado? cuatro participantes fueron muy criticados y al final uno quedó afuera. Como las peores elaboraciones quedaron las realizadas por Daniel Aráoz, Georgina Barbarossa, Dani "La Chepi" y Sol Pérez. Al final, esta última debió abandonar el reality.

"Creo que te has esmerado mucho. Hoy fue una instancia difícil, que jugó una mala jugada", señaló Donato quien agregó: "seguí haciendo lo que estás haciendo que yo como todos los demás te vamos a extrañar".

Por su parte, Damián Betular destacó su autoexigencia y subrayó: "eso hace que uno redoble la apuesta. Hoy te vas intentando hacer el mejor plato. Gracias por pasar por la cocina de Masterchef".

Finalmente Germán Martitegui imaginó que Sol estaba en ese momento "odiada y enojada" por no haber conseguido la meta que tenía. "Te fuiste autoexigiendo, te felicito por haberlo intentado todas las veces, me parece que fue el camino y te vamos a extrañar".

Antes de despedirla, Santiago del Moro le destacó: "vos nos enseñas mucho. Sos quien sos porque te enseñaste vos misma".

Al escuchar todos los halagos, la rubia no aguantó las lágrimas y mostró su emoción: "Ha sido un laburazo. Son re buenas personas. Soy re exigente conmigo, laburo un montón. Cada proyecto significa ponerme a estudiar. No quiero que nada me salga mal, la cocina es un mundo que no había entrado", destacó agradeciendo a todos porque aprendió "un montón".

"Estoy súper contenta. Feliz de participar, de haber sido parte de este éxito que es Masterchef", finalizó dejando el delantal negro y retirándose aplaudida por sus compañeros.