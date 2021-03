El profundo dolor de Guillermo Andino: “perdonen estas lágrimas pero necesitaba decirlo"

lunes, 29 de marzo de 2021 15:50

Notoriamente compungido. Así se expresó Guillermo Andino al momento de expresar lo que siente en este momento con su mujer Carolina Prat. Ambos atraviesan un difícil momento tras la muerte de Natalia Prat a los 43 años de edad.

La hermana de Carolina y cuñada de Guillermo falleció tras luchar contra el cáncer que empezó en una mama y se hizo metástasis. En el inicio de su programa Es por ahí (América), él no pudo contener las lágrimas y contó el duro momento que vive.

“El viernes por la noche falleció mi cuñada Natalia. Tenía 43 años y todas las ganas de vivir, sin embargo no pudo pelearle al cáncer. Un cáncer que comenzó en una mama, le hizo metástasis en el hígado y no hubo medicina ni milagro que pudiera”, comenzó expresando Guillermo.

Luego definió a su cuñada como "la tía loca y payasa" que se caracterizaba como "divertida" e "histriónica". Además recordó que ella "hacía los los títeres" y "hablaba con los hijos de cada una de sus problemáticas”.

“Peleó mucho por tener sus propios hijos, pero lamentablemente no pudo lograrlo. Quiero decirles que fue una leona durante un año peleándola. En el Instituto del Diagnostico primero, después en el Instituto Fleming a cuyos profesionales agradecemos”, agregó.

Natalia Prat murió el fin de semana en la casa de su pareja Hernán que la "acompañó hasta el último momento". A su lado siempre estuvo su hermana, Carolina, quien la cuidó y deseó su recuperación todo el tiempo. "Es lo mejor que uno puede hacer cuando una enfermedad es irreversible”, confesó reconociendo que sabían "lo que iba a pasar, pero no cuándo".

A medida que iba avanzando en sus palabras, Guillermo no contuvo las lágrimas y lloró sin límites. "Lo que nos pasa de malo hay que ser resilientes, por eso, hoy Carolina (Prat) no podía acompañarnos porque no está bien. Queríamos hacer una mesa con gente que está atravesando esta enfermedad y que ha salido porque se puede salir. No siempre los pronósticos son malos porque hay tratamiento y si se toma a tiempo y se puede descubrir, hay esperanza de salir adelante”, destacó señalando que ahora están cuidando a su suegra en este dolor que es como su propia madre.

“Perdonen estas lagrimas, pero necesitaba decirlo porque ahora nuestra misión es cuidar a mi suegra Alejandra porque nadie está preparado para perder un hijo, eso es todo”, finalizó Andino.