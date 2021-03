Luciano Pereyra se desarmó al escuchar la historia de la abuela María, una de sus fans

domingo, 28 de marzo de 2021 15:51

Después de una serie de contactos por Zoom y videollamadas con fans, Luciano Pereyra tuvo un encuentro que lo conmovió en "La Peña de Morfi".

Se trató de María, una abuela de 90 años, que estaba con su nieto que le había enviado a Luciano por redes un video que la mostraba cantando la emotiva canción "Tu mano". El joven contó que ella asoció la letra de la canción a la manera que acompañó a su esposo, con el que compartió 30 años de su vida, y que falleció hace poco tiempo.

"Ella lo extraña mucho a mi abuelo, a su compañero. La canción representa cómo ella lo acompañaba, siempre de la mano cuando estaba internado", relató el joven mostrando una foto de ese momento.

#LaPeñaDeMorfi #LucianoALaCarta que manera de llorar de emoción uD83DuDE2D y "tu mano" uD83CuDFBCQue suerte tenerte como un Ángel guardián benditaa tu mano que me puedo salvaruD83CuDFBCuD83DuDCAA??? ay que lindo @LucianoPereyra @gerardorozin @ToroCristofaro y la abuela María diosa total?uD83DuDE0D?? pic.twitter.com/uPrBbyOgJK — RøsY?løV??A?I?al?s?? (@vedetongaa) March 28, 2021

María estaba tan emocionada que no podía hablar y Luciano Pereyra hacía un gran esfuerzo por no llorar. Después, Gerardo Rozín le mostró un video en el que Claudia Villafañe, gran amiga, también le pedía la misma canción.

Se pudo ver a María interpretándola nuevamente con mucha emoción y el conductor no pudo ocultar las lágrimas. Un momento pleno de puro sentimiento.

Al finalizar, Luciano se sinceró: "es una canción que me emociona siempre. Pero estoy cansado de llorar con ella. Fue un tema que estuvo ahí, a la espera hasta que la música fluyó. Por eso, siempre me pasa lo mismo, me esfuerzo por no llorar pero sumale la historia de María. De repente aparece María y la canción toma fe, toma fuerza".

¿Se achicó?

Sole Pastorutti se prepara para debutar como jurado de "La Voz Argentina" y decidió en la previa, responder a preguntas de seguidores en Instagram. Dos respuestas llamaron mucho la atención.

Una de ellas tuvo que ver con su peor papelón o momento de mayor vergüenza. Sin reparos, la "Gringa de Santa Fe" confesó que fue: "hablar mal de una persona y que escuchara un familiar que estaba ahí". ¡Qué momento! Aunque no ahondó en lo que se desencadenó después, debe haber sido fuerte para que aún lo recuerde.

En otra de las preguntas, se vino un desafío: ¿Cuándo hacen la novela con Luciano (Pereyra) y Abel (Pintos)?. Ella dudó: "no lo sé. Vos qué decís???". Pero el que no arrugó fue Luciano. El cantautor de Luján dijo, convencido al repostear la historia: "Yo estoy, jajaja".

Soledad aseguró en su visita a Los Mammones, el programa de Jey Mammon, que no la pasó muy bien en sus experiencias actorales, sobre todo en cine. Además, en su familia hubo reproches.

Sobre sus películas, la cantante eligió "Soledad y Larguirucho" y expresó que "está en el ranking entre las 10 peores películas de Argentina. Hay unos haters ahora que se ponen a ver películas y te comentan. Hay dos pibitos de acá que los quiero contactar. Si ustedes están viendo a Jey Mammón, yo les quiero ver la cara. Los espero". ¡Se picó!

En el segmento de "24 preguntas", Jey consultó si su esposo Jeremías reaccionó con celos cuando ella besaba a Guido Kaczka en "Rincón de luz". Al elegir "Sí", ella comentó que: "en realidad, fue con mi abuelo que no entendía un carajo y me decía: ¿no te conforma el Audoglio? Y el verdulero le preguntaba: "¿qué le pasa a su nieta?". En mi época de juventud parecía que nadie podía tener una fantasía conmigo".

Acerca de Abel y Luciano, en ese programa quisieron que eligiera a uno de ellos: "¡Qué guacho que sos!" disparó e inmediatamente agregó pícara, "depende para qué". Sole confesó que "los amo a los dos. Es más, tengo el deseo de que algún día hagamos los tres juntos algo... en música".

¿Y Abel, hablará?