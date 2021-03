Cachete Sierra reveló la advertencia de Jimena Barón: "me dijo que le tenga miedo"

sábado, 27 de marzo de 2021 00:00

Sin dudas Cachete Sierra supo conquistar a los televidentes, a lo largo del Cantando 2020, competencia de la que se consagró campeón y oportunidad que hoy lo lleva a formar parte de La Academia, la nueva propuesta de Marcelo Tinelli que comenzará a emitirse en abril, por ElTrece.

Esta vez, Sierra, además de demostrar los avances de sus dotes vocales, también deberá bailar y atreverse a realizar otras disciplinas. En este escenario, el participante se reencontrará con su ex compañera de Casi Ángeles y amiga de toda la vida, Jimena Barón, aunque en medio de una relación diferente. La artista será parte del jurado y quien evaluará el desempeño del campeón.

"Me dijo que no piense que por nuestro cariño, por todo el trabajo que hicimos juntos, me va a tener más piedad que a los demás. Me dijo que le tenga miedo. Me puso los puntos desde cero", confirmó Cachete en diálogo con Por si las moscas. "A Ángel de Brito lo conocemos como conductor, pero sabemos que es muchísimo más picante desde su lugar de jurado. Después, a Pampita y a Piquín no los conocemos, pero voy a tratar de que nada me afecte en lo personal, y hacer esto para el jurado, para el programa y para la gente", agregó.

En la entrevista, "Cachete" reveló que le habían propuesto ser parte de Masterchef Celebrity, en Telefe, oportunidad que analizó aunque eligió seguir siendo parte de LaFlia. "Dio vueltas la posibilidad de MasterChef en un momento, pero ahora no nos parece ético hacerlo, porque queremos ser agradecidos con Eltrece, que nos recibió tan bien y nos dio la oportunidad, y también quiero encaminar todo lo que está pasando en mi carrera a la actuación, a lo artístico. Como no hay muchas posibilidades, elijo estas opciones más hacia lo artístico, haciendo estos formatos para sobrevivir, hasta que aumenten las ofertas para los actores", aseguró.

"Lo único que me limitaba, tanto en el 'Cantando' como en el 'Bailando', era que no me animaba, por vergüenza. Pero cuando me di cuenta de que era sólo eso, me animé, aprendí a cantar y no me perdí la oportunidad. El 'Cantando' me trajo la popularidad, trabajo, el cariño de la gente, la exposición y ahora después de ver cómo salió todo y cuando nos dijeron que nos querían para lo que se venía después del 'Cantando', me llamó mucho más la atención y me dieron ganas de dar mucho más de mí, y es un proyecto más macro: canto, actuación, acrobacia", finalizó.