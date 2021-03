"¿Y mamá?", la pregunta difícil que hizo Dionisio a su papá, Flavio Mendoza

viernes, 26 de marzo de 2021 15:51

Flavio Mendoza se sometió a una pregunta no imaginada en este momento pero sí esperada. Llegó de la voz de su pequeño hijito Deonisio quien frente a él le consultó por su mamá.

Todo se dio en su casa mientras Flavio veía el video del parto con un amigo y en ese momento, le surgió la inquietud. El productor musical contó cómo fue esta experiencia en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece), donde relató que trató de tomarlo con naturalidad y explicarle.

“Ahora él tiene todo el tiempo esa cosa de decir ‘mamá’ o ‘papá’ porque lo ve en los dibujos animados, lo escucha todo el tiempo. Y ayer (jueves) fue re loco, porque estaba con un amigo y le estaba mostrando el parto de Deonisio, y él me dijo que lo quería ver", comenzó contando Flavio.

Luego expresó que su hijo ya había visto el video en otras ocasiones pero que en ese momento quiso volver a verlo. "Ahí, él me preguntó ‘¿y mamá?’. ¡Fue la primera vez que me preguntó eso! Yo le dije 'mamá no es Giselle', 'Giselle es quien te llevó en la pancita", relató.

Dionisio tiene 2 años y el próximo 12 de abril cumple 3. Fue concebido bajo el método subrogado en Estados Unidos, el mismo proceso que también tuvieron los hijos de Marley, Florencia de la Ve, Germán Martitegui, Luciana Salazar, Ricardo Fort y Diego Topa.

"Dionisio todavía no lo entiende, pero yo lo voy llevando desde otros lugares con todo lo que me pregunta. No es que me pongo tenso, sino que lo voy llevando y quiero que conozca a Giselle”, agregó Mendoza.

“Yo creo que con los hijos de Ricardo Fort era todo muy nuevo para acá, Argentina, creo que en el caso del hijo de Marley, de Luciana Salzar o el mío entra en otro momento, creo que va. En Argentina hay muchos nenes por este método pero acá tiene un vacío legal, no lo dicen. Tengo contacto con muchos padres que tienen muchos chicos. Creo que se van a encontrar varios chicos así en el colegio”, finalizó Flavio.