La bisnieta de Mirtha Legrand da un batacazo y sigue los pasos de su familia

viernes, 26 de marzo de 2021 17:36

Famosa desde su concepción, Ámbar de Benedictis, la bisnieta de Mirtha Legrand e hija de Juana Viale da un batacazo profesional siguiendo los pasos de su familia y comienza a marcar su rumbo en televisión. Así lo aseguró Nacho Viale, tío de la joven, a sólo días de que cumpla 18 años.

La joven apareció por primera vez el 20 de diciembre para sorpresa de su madre, precisamente en el programa de su abuela y su presencia no pasó desapercibida ya que su madre, que estaba sentada en la mesa, no ocultó su asombro. Recordando aquello y a un día del regreso del programa de Mirtha, otra vez al mando de Juana, Nacho Viale dio una primicia.

"Se me presentó una coyuntura que era Ámbar, que cumple 18 años en unos días. Ámbar me llamó diciéndome que quería estar. 'Va a estar mi familia y quiero estar', me dijo. Yo no sabía cómo hacer para que eso fuera una sorpresa para Juana. Después Juana dijo que se arrepintió de no haberse levantado a abrazarla, pero fue tal lo que la descolocó que se quedó freezada", aseguró el productor, en LAM.

"Ámbar es una persona adulta. Ella el 30 de marzo empieza a hacer una pasantía en la productora, porque quiere aprender. Ya había hecho una en Infobae, a los 14 años. A Ámbar le gusta", agregó sobre la joven.

Intrigado en cómo es realmente la adolescente, Ángel de Brito le preguntó "¿Para qué lado quiere ir Ámbar? ¿Actuación, conducción?", pregunta que su tío respondió sin dudar.

"Ámbar es muy histriónica. Hoy arrancará acá. Pero la otra vez estuvo con gente de casting y laburando en un piloto. Está probando. ¡Que se descubra!", finalizó.