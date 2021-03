Cristina Pérez confesó que su "sueño favorito es volar” y reveló qué hombre le dio alas

viernes, 26 de marzo de 2021 13:25

Es una de las conductoras de noticiero más exitosa del país. Es tucumana y alcanzó a desembarcar en Capital Federal después de que se animó a "patear el arco". Cristina Pérez brindó una entrevista al ciclo Como Llegué Hasta Aquí de Infobae y confesó que su "sueño favorito es volar”.

"Ese sueño es uno que no puedo decidir cuándo ocurre. Sé que cuando ocurre es absolutamente real. Podría decir, entonces, que de alguna manera sé lo que es volar. Hay otros sueños en la vida, pero nunca los sentí lejos. Si hay algo que siento que me define es que la distancia entre lo que sueño y el momento en que intento hacerlo realidad no existe”, expresó en una extensa nota donde se mostró relajada y abierta a contar el camino que eligió en su vida.

Cristina reveló que desde que tenía 7 años le gustaba el periodismo y que solía ponerse frente al espejo con el cepillo simulando ser un micrófono de radio o televisión. Precisamente ese sueño fue el primero y el que nunca abandonó, pese a que la vida le puso muchos desafíos y generó también lágrimas.

“Una de mis frases es que en la vida hay que patear al arco. Y cuando me dicen: ‘Pero a vos te sale todo bien’, yo digo: ‘Éste no sabe que pateé veinte para que entrara una, o que pateé cien para que entrara una’. Y las que no entraron algunas me dolieron en el alma porque eran cosas que yo realmente quería. Pero tragedias que no ocurrieron o que no se conocen nadie lamenta. Y logros que no ocurrieron y nadie conoce nadie aplaude. Entonces nos queda lo que hacemos”, señaló Cristina.

“En definitiva, cualquier cosa que uno realmente quiera hacer con éxito requiere de la maestría, que se logra con experiencia, con horas de vuelo, con kung fu, con práctica, con repetición, con búsqueda de la excelencia. Pero requiere también de sostener. Requiere de pelearse con el tedio, de no permitirle entrar", confesó y luego agregó: "requiere de estar lo suficiente enamorados de lo que queremos lograr como para que no nos importe en absoluto lo que digan. Entonces, yo creo que a las críticas hay que tomarlas para aprender pero también hay que saber distinguir una crítica de una piedra que te arrojan”.

Por otro lado, detalló quien fue esa persona que le extendió la mano y la ayudó a llegar a Buenos Aires y crecer. Fue cuando tenía apenas 19 años de edad y tuvo que hacer una suplencia por 3 meses en Canal 9. Tiempo antes de viajar a la "gran ciudad" había tenido la oportunidad de entrevistar a Alejandro Romay (NdR: Romay también era tucumano), que era director del canal.

“Que viniera alguien que creyera en mí fue fundamental. Y Romay creyó en mí. Y cuando alguien cree en vos te viste de poder. Yo creo que uno tiene que creer en uno, sí, pero cuando alguien más cree en vos de alguna manera te saca alas. Te hace sentir digno de enfrentar un desafío. Te hace sentir que valés. Yo creo que todas las personas valemos, pero a veces necesitamos mucho que alguien nos dé ese abrazo en el que nos enseña a caminar ¿no?”, reflexionó.

“Otra cosa que me parece muy importante a la hora de definirme y si tuviera que decir qué me ayudó a construirme, es aprender a relacionarme con el dolor. Al dolor hay que aceptarlo, no es algo que se solucione fácil. Tiene aprendizajes, tiene enseñanzas. Y esa relación de aceptación con eso, de saber si ya me pasó, ya lo superé, va a volver a pasar. De aceptar. De seguir", señaló subrayando que a ella le "pasaron cosas durísimas pero las sabe poca gente. Y yo las he atravesado con todo, hasta los huesos. Entonces lo que queda finalmente es dar lo mejor en cada cosa".

No ser madre por elección

Cristina Pérez confesó que no fue madre por elección pese a que en una ocasión su pareja se lo pidió. “Yo siempre digo que las cosas que elegimos son esas por las que estamos dispuestos a entregarlo todo. Muchas veces me dicen: ‘¿Pero no querés ser mamá?’. Y yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener", señaló la periodista.

Luego comparó eso con el ejercicio de su profesión y confesó que en ésta sí se sacrifica pero lo vive de otra manera: "a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces ahí hablo de la vocación. Y sería hipócrita no decirles esto. Entonces creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las cuatro, cinco de la mañana. Y es importante definirlo cuando hay tiempo porque la vida se pasa muy rápido. Y si tomamos una decisión sobre eso que nos va a desvelar pero lo hacemos pensando en lo que los otros quieren de nosotros, podemos terminar con una vida muy infeliz. Tiene que ser nuestra decisión. Y después nos hacemos cargo también, porque si le estás dando todo al trabajo también hay costos”.