"Bien real y sin tensiones": dos famosos revelaron que se casaron hace tres meses

viernes, 26 de marzo de 2021 00:00

Sorpresa, sorpresa. Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi pasaron por el Registro Civil y se casaron. Pero la novedad no es sólo esa sino que lo hicieron hace tres meses y en una fecha precisa que "no recuerdan". O al menos, eso le dijeron a los seguidores.

Con bajo perfil en su relación de pareja, los actores compartieron fotos del momento en el que oficializaron su amor. "La pandemia tiene sus cosas espectaculares. ¿No es acaso este el casamiento que siempre soñamos? Bien real y sin tensiones, sin sonrisas falsas ni cuerpos paralizados. Dudando. Haciendo cuentas. Somos maridxs! Que viva el amor y que dure por siempre, y que sea así; lo más real posible! Aguanten los testigxs @cachavacha65 y @elisaleco. Y que viva el amor, te amo monita. “Esta foto es de hace 3 meses”", escribió el mendocino junto a una imagen con beso con barbijo y sus testigos.

Ambos eligieron un look tan cómodo (con zapatillas) como informal para su día especial. "No sé quien está detrás del pañal blanco gigante con quien me case, espero que sea @marcoacaponi. Aunque no parezca los testigxs estaban muy emocionados al igual que nosotros. Ni príncipe y mucho menos princesa. Lejos de lo que alguna vez imagine. Pero acá estamos, re confirmando el equipo. Parte de los jugadores nos esperaban en casa. Viva el amor en tiempos de pandemia. Querés prueba de humanidad? Amor, amor y sobre vivir. @cachavacha65 @elisaleco. La fecha te la debo! @marcoacaponi amor".

Sus amigos famosos celebraron la decisión de la pareja que tiene un hijo en común y que además, conviven con el hijo mayor de Mónica, fruto de su relación con Coraje Ávalos.