"¡No pudo creer!", Cristina Pérez grabó en incógnito a Rodolfo Barili

jueves, 25 de marzo de 2021 00:00

Es la pareja que mejor mide en los noticieros de la noche. Trabajan juntos desde hace año y la química entre ambos permitió perdurar sus rostros como una marca de Telefe Noticias.

Este miércoles, esa buena relación la mostraron también a través de la red social Instagram. Es que la periodista hizo un video para su historia en el que se la ve a ella con una enorme sonrisa haciendo un video sin que él se de cuenta.

En las imágenes que compartió, se ve a Barili frente a su computadora editando lo que luego se vería en el noticiero y ella a su lado tomando cada minuto con una enorme sonrisa.

"No puedo creer la concentración que tiene Rodolfo cuando está editando los títulos, no tienen idea la concentración que tiene", dijo la periodista riendo de la situación que se vive en ese momento con su compañero sumergido en la seriedad del momento.

Ambos comparten el noticiero de Telefe desde hace 19 años y mantienen una dinámica que los ubica muy bien en las mediciones de audiencia, incluso sobre la competencia fuerte que da El Trece, con grandes figuras.

Este sábado, Barili contó en PH, Podemos Hablar, cómo es la relación que mantiene con Cristina Pérez. "En el noticiero me gastan muchísimo, Cristina también, pero está muy feliz, obviamente se conocen. Con Cris nos reímos mucho porque la gente cree que nunca lo contamos pero que pasó algo. Lo vivimos muy bien porque es parte del creer y desear que dos personas estén juntas", aclaró entre risas a Andy Kusnetzoff.

Rodolfo está comprometido con la abogada Lara Pico, con quien piensa casarse una vez que puedan hacer fiesta. "Con el coronavirus perdimos lo más simple, que es el no abrazar, no acariciar, no besar. Nunca paré de laburar y me fui a convivir con la mujer que amo y su peque de tres años. El primer día me tomó de la mano, me llevó a la pieza y me dijo: "mamá es mía, ¿no?", le dije "sí campeón, pero podemos ser amigos". Es un crack. Después estuve 60 días sin ver a mis hijos y después cuando llegaron pasamos por el ensamblar todo", recordó. "Cuando ya has atravesado el desierto de la separación, y de repente el amor te llega a los cuarenta y encontrás a alguien que sueña lo mismo que vos, hay un rayo que te parte y te cambia todo", agregó.

El amor llegó gracias a un amigo en común que pensó que serían una linda pareja. "La conocí a través de un amigo. Me dijo que ella me había cruzado en la calle y que le había parecido que me había pegado bien la edad. Ella se había separado hacía poco y mi amigo nos propuso vernos. Estuvimos diez días escribiéndonos por whatsapp. El día que nos vimos estuvimos hablando por seis horas. Creo que el amor en la adultez es el amor consciente, aunque un amigo del pueblo me dice que estoy tan estúpido como con el amor de la secundaria".