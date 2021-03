Darío Barassi "estalló" contra una productora a los gritos

jueves, 25 de marzo de 2021 00:00

La semana pasada, una reacción de Darío Barassi en medio del programa generó gran revuelo. El conductor se cruzó con la producción, en tono humor, dijo: "¡quiero saber quién fue, sino no sigo en el programa!". Esta semana, nuevamente protagonizó una "pelea" al aire con una de las productoras en tono de gracia.

Fue en medio de una rueda de preguntas de 100 Argentinos Dicen donde el concursante dijo que para él un bebé de 1 año pesa 2 kilos. Sin poder creer esa afirmación, el conductor "estalló" con su humor irónico: "chicos, 2 kilos pesa al mes, no sé".

Luego se dirigió a su productora: "¿Rita cuánto pesa ya, Gise?”. Al no responder le gritó: “¡Hablá, hablá! ¿Qué te pasa? Si te hago una pregunta, ¿por qué no me la contestás, Gisella? ¿De qué te reís? ¿Qué es lo gracioso?”, le dijo levantando la voz y con tono de humor. Ante esto, la chica balbuceó e intentó dar una respuesta.

“Es que no sé Luli, no es un ser humano. No entiendo" agregó para luego imitarla en cómo hablaba. ¿Cuánto está pesando tu bebé?”, volvió a preguntarle a la vez que vio que ella agarró el celular: “No lo puedo creer, en serio. ¿Qué estás viendo en tu celular? Ya no es buena madre. No es buena madre”.

El cruce anterior con la producción

"¡Quiero saber quién fue, sino no sigo en el programa!". Con estas palabras, Darío Barassi "estalló" el jueves pasado en 100 Argentinos Dicen ante su producción. La situación se dio en medio del programa que se emite por El Trece y delante de él tuvo a sus compañeras que no supieron qué contestar o cómo reaccionar.

La situación se dio con una marcada expresión de humor y se desató a partir de que una participante contara que cumplía años y el conductor pidió una torta para que ella sople las velitas. Lo que podría haber pasado como un simple pedido al pasar, el sanjuanino lo convirtió en una desopilante discusión que generó la risas detrás de escena, pero también el desconcierto de los televidentes.

El divertido momento, que se dio todo el tiempo en tono de broma, comenzó cuando él se dirigió a la producción: “ya pasaron dos minutos, ¿dónde está la torta de Solange? ¿Dónde? te di 2 minutos para una torta blanca que diga Solange en la parte superficial. ¿Cómo que no la conseguiste?, ¿vos querés seguir con tu trabajo? te doy 3 minutos”.

Con sus palabras simuló estar indignado mientras se trasladó al detrás de escena donde se encontraban las productoras. En ese momento se percató que las chicas tenían 2 fotos pegadas en la pared, arriba de ellas, de Monchi Balestra, quien supo ser su reemplazo mientras él atravesaba el coronavirus, en la conducción de este programa.

"¿Qué es esa foto ahí?", le preguntó a la productora a la vez que una le contestó: "es nuestro altar". Después Barassi agregó: "¿por qué está esto acá?, ¿quién imprimió esto? Luli, quiero saber sino no sigo en el programa. Quiero saber".

Ante la serie de interrogantes, una de las productoras le aclaró: "Monchi se portó bien con nosotros". Ante esto, Darío respondió cada vez más: “¿Y qué? ¿Yo no me porto bien con ustedes? Claudia, no te hagas la tranquilita, poneme el aire más fuerte y solucioname este tema”.

Acto seguido manoteó las fotos de la pared y las rompió. Luego le pidió perdón a Monchi por el exabrupto. “Si tanto los aman a Monchi, que venga Monchi. Bueno che, es un chistecito”, finalizó.