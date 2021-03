"No me la esperaba de vos": Darío Barassi y un momento impensado en su programa

miércoles, 24 de marzo de 2021 00:00

Darío Barassi es la gran revelación en la conducción con "100 argentinos dicen", en las tardes de El Trece y sabe darle digna competencia a "Cortá por Lozano". Pero todo tiene su costo ya que el sanjuanino, que también la rompe en la actuación, pasa "calores" con los participantes.

"Según estudios recientes, las calorías son unos bichitos pequeños que entran en la noche a tu placard que segregan un líquido sobre tu ropa que la hace encoger. ¡Ay, que gracioso, chicos! Para mí esta historia es real y mi placard está lleno de calorías", dijo Darío en la previa de las pregunta que enfrentó a 2 familias participantes.

Estefanía respondió que los argentinos queman calorías "yendo al gym"y al acertar el primer lugar en las opciones, ganó el pase para que su equipo siguiera respondiendo. Hasta ahí todo bien pero la nota la dio Santiago, uno de los participantes que estaba siendo políticamente correcto.

"Voy a decir algo polémico: teniendo relaciones sexuales", arriesgo. "¡Bueno! No, no, no", remarcó Barassi que "se acaloró" inmediatamente. "Chicos es rarísimo. Es la persona más monaguillo que ha tocado en el programa. No me la esperaba de vos. Me la esperaba de alguno de los perversos de enfrente. Pero Santi, vos sos Dios en el programa. ¿Qué pasó?", destacó el conductor.

"Pasan esas cosas y uno tiene que sorprenderse", se atajó Santi que por supuesto, acertó en la respuesta. ¡Epa!

Indignado

"¡Quiero saber quién fue, sino no sigo en el programa!". Con estas palabras, Darío Barassi estalló este jueves en 100 Argentinos Dicen ante su producción. La situación se dio en medio del programa que se emite por El Trece y delante de él tuvo a sus compañeras que no supieron qué contestar o cómo reaccionar.

La situación se dio con una marcada expresión de humor y se desató a partir de que una participante contara que cumplía años y el conductor pidió una torta para que ella sople las velitas. Lo que podría haber pasado como un simple pedido al pasar, el sanjuanino lo convirtió en una desopilante discusión que generó la risas detrás de escena, pero también el desconcierto de los televidentes.

El divertido momento, que se dio todo el tiempo en tono de broma, comenzó cuando él se dirigió a la producción: “ya pasaron dos minutos, ¿dónde está la torta de Solange? ¿Dónde? te di 2 minutos para una torta blanca que diga Solange en la parte superficial. ¿Cómo que no la conseguiste?, ¿vos querés seguir con tu trabajo? te doy 3 minutos”.

Con sus palabras simuló estar indignado mientras se trasladó al detrás de escena donde se encontraban las productoras. En ese momento se percató que las chicas tenían 2 fotos pegadas en la pared, arriba de ellas, de Monchi Balestra, quien supo ser su reemplazo mientras él atravesaba el coronavirus, en la conducción de este programa.

"¿Qué es esa foto ahí?", le preguntó a la productora a la vez que una le contestó: "es nuestro altar". Después Barassi agregó: "¿por qué está esto acá?, ¿quién imprimió esto? Luli, quiero saber sino no sigo en el programa. Quiero saber".

Ante la serie de interrogantes, una de las productoras le aclaró: "Monchi se portó bien con nosotros". Ante esto, Darío respondió cada vez más: “¿Y qué? ¿Yo no me porto bien con ustedes? Claudia, no te hagas la tranquilita, poneme el aire más fuerte y solucioname este tema”.