"No me gustan las despedidas": un panelista de "Cortá por Lozano", muy conmovido

Decir adiós no es fácil y menos cuando se trata de personas queridas. Pero cuando se trata de un "despegar" para mejorar, los sentimientos tratan de balancearse.

Es lo que le pasó a Nico Peralta y quiso compartirlo con sus seguidores en Instagram. "Las despedidas NO ME GUSTAN. Yo sé que se vienen muchas cosas bonitas y que todo cambio siempre es pensando en lo mejor pero qué extraña sensación esa de dar un abrazo sin saber cuándo volverás a ver a tus amigos", destacó el panelista de "Cortá por Lozano".

"Gaby, Bren y Mirko se van lejos y ya los estoy extrañando. La tecnología hoy acorta distancias pero no es lo mismo que tenerlos al lado. Prometo ir a visitarlos (vaya uno a saber cuándo) y mientras tanto conservaré esta visita hermosa que me hicieron. Los quiero mucho y los voy a extrañar. Pregunto: ¿A alguien más le cuestan tanto las despedidas? A mí, pffff", contó respecto a la nueva vida que sus amigos están por comenzar.

El panelista recibió el apoyo de sus seguidores que también compartieron sus experiencias. ¡Qué difícil!

La confesión

Este viernes y antes de abrir la nueva temporada de PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff estuvo en Cortá por Lozano y habló de todo lo que se viene en su nuevo ciclo de televisión. Sin embargo, al someterse a un juego con Verónica Lozano, terminó revelando una anécdota con el Papa Francisco que le dejó un recuerdo especial.

Si bien Kusnetzoff aclaró que no es católico ni pertenece a ninguna otra religión, el encuentro con Jorge Bergoglio sin dudas dejó una marca en su vida.

"En Roma, en 2012 logramos que el Papa nos reciba, fue un momento súper emotivo", aclaró. "¿Te pasó eso a vos, de movilizarte?", preguntó Vero intrigada al ver la reacción del conductor. "Sí, y yo no soy ni religioso ni católico, igual me dio como una emoción y hubo algo que me gustó mucho. Le hicimos grabar una bendición para los oyentes de la radio (...) y fue súper emotivo", insistió.

"O sea que a vos te pasó algo", retrucó Vero, afirmación que Andy no pudo negar. "En ese contexto Vaticano, sí, la verdad que sí. Estuvo buenísimo y después cuando lo pusimos (a la bendición para los oyentes), la gente estaba súper emocionada".