Mar Tarrés cruzó a Cinthia Fernández: "hablar del cuerpo de otra mujer es violencia"

miércoles, 24 de marzo de 2021 17:00

"Hablar del cuerpo de otra mujer es violencia". Con esas palabras y de manera contundente, Mar Tarrés se enfrentó a Cinthia Fernández quien no le gustó la forma como en una ocasión la influencer usó la palabra "gorda" y salió a criticarla en el espacio que tiene en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece).

Tras la polémica y repercusión que tomó hace un tiempo los dichos de la angelita, Mar le respondió defendiéndose de las críticas. La actriz y modelo plus size, que este año será parte de ShowMatch La Academia, dejó trascender entre otras cosas que la bronca de la morocha se debe a que una vez entrevistó a Matías Defederico.

"Sos peleadora, Cinthia", comenzó cruzando Mar a Fernández quien destacó que a ella no le gusta que le "digan la verdad". "La lucha nos incluye a todas las mujeres", respondió como una muletilla en reiteradas ocasiones Cinthia.

"Por supuesto que nos incluye a todas", afirmó Tarrés cuyas palabras se quedaron cortas tras el nuevo contraataque de la bailarina quien recordó la tapa de la revista que tuvo a Máxima Zorreguieta en el centro de la discusión por su cuerpo. "No tengo por qué ser gorda o flaca para que me guste o no. Nos incluye a todas la lucha. Todos tenemos que aprender y todos tenemos que enseñar", aseguró Fernández.

"Cinthia, desde que hice un vivo con Matías Defederico, me empezó a odiar. Antes la había visto acá y me había tratado re bien. Me pareció una divina", le respondió la rubia.

Ante estas palabras, Cinthia le aclaró que ella no es "tan básica" y le expresó lo mal que le cayó que usara la palabra "come gorda" en el vivo de Instagram con Defederico. Pero la influencer le aclaró que "nunca" se rió de esa frase y señaló que "ustedes se dedican a sacar todo de contexto".

Luego aclaró que para ella "ni Gianinna Maradona ni La Princesita eran gordas" y señaló que quien es gorda es ella misma. "Esa parte la sacaron de contexto. Pero yo me quedo tranquila, porque en este medio, todo sacado de contexto es a favor de ustedes", sentenció la participante de La Academia.

Finalmente Mar preguntó: "¿Y por eso yo me tengo que prender a todas las peleas tuyas?". Luego aclaró: "Yo no soy como vos, Cinthia".

"Hablar de los cuerpos y de la vida de otra mujer es violencia. Ustedes me dicen que yo hago apología de la obesidad y nunca la fomenté. Que comparta algo de un emprendedor, de una torta, no es decirles a mis seguidores 'coman tortas'", finalizó subrayando que ella se llama "gorda" y "jamás le dije gorda a nadie. Ya, Cinthia, es re aburrido pelear con vos, ya callate".