¡Se agranda la familia! Segundo Cernadas y la sanjuanina Sofía Bravo esperan su segundo bebé

martes, 23 de marzo de 2021 00:00

El 31 de marzo de 2018, Segundo Cernadas y la sanjuanina Sofía Bravo dieron el "sí quiero". Aquel día el amor que nació en un bar en el 2012 y se consolidó en Buenos Aires durante 6 años comenzó a transitar un nuevo capítulo, esta vez como marido y mujer y con la mirada puesta en agrandar la familia.

Así fue como llegó Isabela en diciembre del 2019 y ahora los 3 se preparan para la llegada de una nueva integrante a la familia. Es que Sofía y Segundo confirmaron que están en la dulce espera. Lo hicieron a través de la red social Instagram, donde el exactor compartió dos dulces fotos donde se los ve súper felices y con la panza de ella ya bien formada.

"Se agranda la familia!", confirmó la pareja en el texto que acompañó a la imagen que sumó más de 14 mil Me Gusta. Junto a este anuncio además adelantaron el sexo del bebé y el nombre que pensaron. Para la ocasión confirmaron que será una nena y el nombre que eligieron para ella es Jacinta.

Entre los famosos que no tardaron en alegrarse con la noticia y dejar su mensaje o emoticon de amor fueron las actrices Gabriela Sari y Florencia Ortiz, y el actor Facundo Arana. Además se expresaron los políticos Lucas Delfino (que es parte del equipo de horacio Rodríguez Larreta) y el diputado bonaerense Alex Campbell.

Segundo es padre de Salvador, que tiene 12 años y nació de la relación con la actriz peruana Ginaella Neyra. La separación de esta mujer no fue fácil y en la sanjuanina encontró el amor y las ganas de volver a transitar la paternidad. "Tenía muchas ganas de volver a ser padre", confesó hace unos años.

Luego en La Nación contó qué lo enamoró de Sofía y cómo fue: "nos conocimos en un bar y enseguida me contó que había vivido gran parte de su vida en Rusia. Y ahí pensé que las charlas con ella seguro iban a ser divertidas. Con eso ya teníamos una salida asegurada, pero nunca imaginé que llegaríamos a formar una familia. Yo tenía 40 y Sofi, 26".

Además expresó: "Me encanta su idealismo, que muchas personas perdemos con el tiempo, es soñadora, cabeza dura y trabajadora, va siempre para adelante. Sofi no es una persona a la que la vida le pase por encima, tiene objetivos claros y eso es admirable. Me parece que es fundamental admirar a la persona que tenés al lado; si no, la relación se quiebra. Yo siento que los dos nos admiramos mutuamente y, además, compartimos la pasión por la política".

Segundo también hizo hincapié en que la pasión y vocación lo ayudan a trabajar en política ya que no es fácil. "Me cambió la vida en casi todo. Por ejemplo, cuando uno es actor, la gente te quiere y, por lo general, te transmite cariño. Pero cuando te metés en política, por más que lo estés haciendo con todo el amor del mundo, la mitad no te va a querer. Te agarran en la calle y siempre tienen algo malo para decirte. La primera vez que me ligué un reto pensé: "Bueno, hay que fumarse esto también". Al principio trataba de contestar a cada uno que me cuestionaba, pero después se me hizo imposible. Entendí que es imposible quedar bien con todo el mundo".