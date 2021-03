En carne viva: Sebastián Estevanez mostró fotos de sus quemaduras para "que no le pase a nadie más"

martes, 23 de marzo de 2021 20:09

Sebastián Estevanez sufrió, en esta cuarentena por coronavirus, un serio accidente doméstico. Al querer prender fuego, le explotó un bidón con alcohol con lo que sufrió quemaduras en su cara, cuello y una mano. Los mensajes de solidaridad se multiplicaron en ese momento y su notable mejoría fue celebrada por sus seguidores.

Este martes estuvo en el programa "Intrusos" y mostró por primera vez las fotos de cómo quedó tras la explosión: las quemaduras dañaron las capas de piel de su cara, cuello y manos y lo dejaron, en partes, "en carne viva". Con preocupación pero seguro de querer compartirlas en televisión, dio un mensaje.

"Muy impresionante", acotó Adrián Pallares. "Yo les mostraba las fotos a todos porque quería que no le pase a nadie más. Me decía: "no muestres las fotos porque se van a viralizar". Y que se viralicen si yo no quiero que le pase a nadie. Si vos me ves a mí así ahora decís: "es una boludez lo que le pasó". Pero no, no es una boludez".

Estevanez dijo que todo el proceso de recuperación lo hizo en su casa, por decisión propia. "Gustavo (su médico) me dijo: "te tengo que sacar toda la piel y la tengo que cortar con una tijera. Tenés que venir al consultorio y te tengo que dormir". Le contesté que no; que prefería gritar, llorar en casa. Traté de quedarme en casa porque tenía miedo por el coronavirus".

En redes sociales criticaron a una de las panelistas del programa de América que se reía mientras el actor mostraba las crudas imágenes: "Me encanta la cara de él mirando sus fotos. Estaba hecho mier...", expresó.

Empezar de nuevo

Con el fuerte apoyo de su esposa, la modelo Ivana Saccani y sus tres hijos, además de otros familiares, amigos y por supuesto, de sus fans, el actor fue mostrando los progresos en su salud y se mostró feliz y embarcado en un nuevo proyecto. ¿Vuelve a la tele? Por ahora, no lo sabemos pero sí que se prendió a una iniciativa más que contagiosa.

"Finde en Familia. Y uno de nuestros principales objetivos 2021 era armar la huerta en casa!!!! Es una de las actividades que nos encanta compartir a todos y para @ivanasaccani y para mí, eso es muy importante. Por eso, me sume a la iniciativa de @tangargentina que nos propuso hacerlos parte a ustedes de algo que hacemos para preparar a nuestros hijos para el futuro. #PreparemosElFuturo", destacó Seba en una foto divina para Instagram.

En sus Historias, compartió un breve video del trabajo en un gran cantero con el que iniciaron la plantación de variedad de verduras y sus hijos están enganchados colaborando con las labores. "Esta es una de las cosas más lindas que hacemos en familia y saludables. Ahora cuentenme qué hacen ustedes con su familia. Les mando muchos abrazos", dijo.