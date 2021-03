"Mi primer cumpleaños como mamá y sin mi mamá": el complejo momento de Sofía Zámolo

lunes, 22 de marzo de 2021 22:00

Sofía Zámolo perdió este año a su mamá María Cristina por causa de un duro cáncer que avanzó rápidamente. La partida de una de sus personas más amadas se dio meses después de que ella recibiera a su primera hija California, por lo que la sensibilidad del momento la invadió plenamente.

Este domingo fue su cumpleaños y se encontró abrazada de amor, pero con el dolor del duelo por la ausencia de su mamá.

"21.3.21 Este fue mi festejo de cumple, chiquito, con los más cercanos, en familia y con íntimas amigas que me vinieron a abrazar el alma. Mi primer cumpleaños como mamá y mi primer cumpleaños sin mi mamá. Muchas emociones encontradas. Hace un par de días que no paro de llorar. Soñé toda mi vida con ser mamá y hoy logré ese sueño y a la vez estoy tratando de entender la vida sin mi mamá, algo que me cuesta horrores", se sinceró en Instagram.

"Siento que la vida me dio lo más lindo y lo más doloroso a la vez, solo Dios sabe. Me hace falta mi mamá en todo, en esa llamada a las 12 en punto diciéndome que estaba en pleno trabajo de parto por traerme al mundo “mi chiquitita”, ese bizcochuelo de siempre con dulce de leche, lleno de velitas coloridas con un “Feliz Cumple” arriba y la canción que sonaba de fondo en el equipo de música de la casa de mi mamá", describió emocionada la modelo que estuvo en casa junto a quienes más la acompañan en esta dura etapa.

"AGRADEZCO TANTO a la vida todo el amor que recibo por parte de mis seres amados, mi entorno, familia, amigos, conocidos, ustedes del otro lado. Ayer recibí centenares de mensajes repletos de amor. Y eso sana el alma. Nada en mi vida va a ser igual sin mi mamá. Y hoy estoy aprendiendo a ser mamá de Cali. No me canso de decirlo, la mejor madre del universo. Ejemplo en todo sentido y hoy, nos queda un legado inmenso por parte de ella, una MADRE única dulce divertida, luchadora y positiva siempre. Te extraño siempre Mamá. Ayer me hiciste demasiado falta y en todo estás vos. Gracias por dejarme el regalo más lindo de la vida conmigo; tu crianza, tu educación, y el milagro de la vida, mi hija Cali", sentenció.

Eterno dolor

El pasado 4 de febrero, después de sufrir varios meses batallando el cáncer, murió la mamá de la modelo Sofía Zamolo y si bien la joven intenta ser fuerte, vive días de profundo dolor en medio de la crianza de su primera hija, California. María Cristina luchó contra un cáncer de páncreas que la llevó a estar internada y en un estado delicado de salud, tiempo en el que su hija no dejó de pedir cadenas de oración por su recuperación.

Por eso, en las últimas horas, Sofía compartió una serie de fotos y videos en los que dejó ver su dolor por la pérdida de su madre, a más de un mes de su fallecimiento. "Como te extraño, má. Qué difícil es sin vos", comenzó escribiendo la rubia junto a una foto de su madre con una gran sonrisa.

Sin embargo eso no fue todo ya que la primera imagen motivó a una seguidilla de otros recuerdos que Sofía atesora. "Necesito tu abrazo mamita linda, te extraño tanto tanto", agregó.