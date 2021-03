Germán Martitegui rompió el silencio sobre Vicky Xipolitakis: "sucedió mucho con ella"

lunes, 22 de marzo de 2021 18:47

Amor fue la palabra elegida para Germán Martitegui en la entrevista que le hizo Fede Bal como host de "Masterchef Celebrity 2". El jurado se animó a hablar de Vicky Xipolitakis ante los rumores de una relación de pareja.

"Hay gente enamorada de vos. Es una imagen que te están haciendo. Tenías un amor grande por Vicky (Xipolitakis). Ella empezó como jugándote y se generó algo... pero vos no hablás de eso", señaló Fede al jurado y chef propietario de "Tegui".

Para Donato De Santis, la Griega se quedó atrapada en "sus ojos. Cuando ella le tiró un piropito y él hizo una mueca con la boca como diciendo "qué lindo". Mientras que Damián Betular remarcó que en esta edición "hay participantes que no lo miran (a Germán) mientras que explican; no lo miran. Y si les decimos por qué lo hacen, dicen: "no puedo". Yo creo que es por ese par de ojos claros; es cocinero y esa rudeza que creo que conquista a todos. Lo hace imposible".

A la hora de dar su versión de su relación con Vicky, Martitegui destacó "soy un caballero. Sucedió mucho igual. Es una gran persona, me hizo reír muchísimo. Me hizo sonreír. Ablando esta imagen de duro que tengo. Soy muy tímido. La timidez es un escudo y te protegés".

Fede aseguró que "tenés un corazón de padre y sos un dulce de leche"; a lo que Tegui pidió: "graben eso, por favor".

Consultadas por el jurado, Georgina Barbarrosa dijo que "tiene muy lindas piernas; se ven unos gemelos; unos cuádriceps. Es una ternura". Mientras que Dani "La Chepi" agregó: "¡El perfume que usa Tegui!. Es muy rico. Y tiene unas piernas... Se hace el malo pero adentro tiene un corazón enorme". Igual, la influencer aclaró: "me gustan todos en Masterchef. ¡No saben lo que son los técnicos!"

Enojadísimo

Germán Martitegui es temperamental y no lo oculta. En sus devoluciones en "Masterchef Celebrity" ha sido duro con algunos participantes y se ha ganado varios enfrentamientos. Pero este domingo, se trenzó virtualmente con un seguidor en Instagram que hizo un incisivo comentario en un posteo en el que aparecían nada más y menos que sus hijos.

Los pequeños están sentados en una barra en "Tegui", el restaurant de Germán que tuvo que reconvertirse en delivery de alta cocina para sobrevivir a la cuarentena. Detrás de ellos, dos trabajadores gastronómicos levantan sus brazos. "Un año desde nuestra primera cuarentena. Un año que mis hijos no venían a TEGUI. Primera vez que Lautaro pisa el trabajo de su papá. Lorenzo venía muy seguido. Una alegría tenerlos acá, aunque sea por un rato. Que todo esto termine y puedan venir todos los días pronto #lostegui", escribió Germán.

Los comentarios eran de pleno elogio a Martitegui y sus pequeños hasta que un seguidor le expresó: "No era que el culo no va donde sí la comida!???". Parece que para Germán fue un puñal porque decidió contestarle, a su estilo.

"Antes de quedar en ridículo fijate bien que las mesadas de los cocineros, adentro, están 40 cm. más abajo y son otras. La superficie donde están ellos no se usa. Hace falta que todo el tiempo traten de generar una discusión?", escribió.

Los seguidores se colocaron de su lado en los comentarios siguientes aunque le pidieron que no responda comentarios que lo hacen enojar sino más bien, los mensajes positivos que le dejan.