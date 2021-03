Pampita: "El embarazo es una cosa muy sobrenatural"

domingo, 21 de marzo de 2021 00:00

Pampita está embarazada de cinco meses y no deja de trabajar. La modelo, quien ya volvió con su programa online, estuvo invitada este sábado al primer programa de PH y se animó a todas las consignas de Andy.

"Las relaciones y el amor dependen de uno, si querés amar y dar todo; después ya si el otro siente lo mismo o no, no depende de vos. Yo me quedo con la tranquilidad de que me la jugué en todas las relaciones", aseguró la modelo.

Además, contó cómo es su relación con García Moritán. "Este amor fue distinto porque fue reciproco. Los dos estábamos dispuestos a dar el 100% y a formar una familia. Si las dos partes dan el todo, funciona", sentenció.

Pampita está esperando una nena luego de haber pasado por el gran dolor de perder a Blanquita, su hija mayor junto con Benjamín Vicuña. "Cuando me enteré del embarazo fue igual de mágico que todos los otros hijos que tuve. Vas flotando por la calle con una sonrisa en la cara. Es una cosa muy sobrenatural. Está acá, está creciendo. De dónde viene esta alma que va a llegar a nuestra familia, que es una cosa que uno va resolviendo según sus creencias".

Finalmente, aseguró que todavía no tienen un nombre para la beba, aunque hay una "lista" con los posibles. "Para mí el momento de nacimiento es el momento en el que hay que ponerle el nombre. Hay una lista formada por los que tiraron nuestros hijos y nuestros familiares, aunque hay algunos favoritos", finalizó.