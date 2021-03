"Me han superado": lo que Guillermina Valdés no puede controlar en sus hijos

domingo, 21 de marzo de 2021 15:44

Guillermina Valdés está muy orgullosa de sus hijos y los impulsa a seguir sus sueños, tanto en lo artístico como en lo laboral como en sus carreras profesionales.

Los mayores, que nacieron de su relación con el productor Sebastián Ortega, ha logrado metas que la sorprenden. Una de ellas, es más que evidente: la altura. En una imagen junto a su hijo escribió: "@_danteortega en desfile @fabianzitta. Me han superado 3 de mis 4 hijos en altura y en muchas cosas más".

La modelo se refirió con ello también a Paloma y a Helena y queda el aun pequeño Lorenzo por demostrar que el gen está bien fuerte.

Ella también habló de ellos cuando contó cómo empezó su relación con Marcelo Tinelli. Ante la pregunta de Jey Mammón, en "Los Mammones", sobre si a los chicos les costó aceptar que ella había formado pareja, dijo "fue difícil para todos porque hablaban de mí como "la mujer del amigo" y yo estaba divorciada; yo no era la mujer de nadie".

"Yo no lo conocía a Marcelo”, expresó Guillermina al principio de su relato, recordando que su amiga Paula los presentó y de ahí se empezó a hilar la relación.

“A Marcelo lo había cruzado en dos o tres eventos. Estuvo siempre el tema de ‘la mujer del amigo’ como si la mujer fuera de alguien”, agregó la modelo quien luego dedicó un tiempo para revelar que por aquel entonces ella estaba sola, no en pareja.

"Una relación de amistad no era (la de Marcelo y Sebastián). No habíamos compartido un bautismo, ni un cumpleaños. No había venido a mi casa. Habían trabajado juntos y eventos sociales que podés tener con tus productores, se veían, nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad. Si había un cumpleaños de 150 personas, nos cruzábamos con un ‘hola’ y ‘chau’. Las dos sabemos perfectamente que no nos cruzábamos”, aseguró Guillermina quien aclaró que tiene una buena relación con Paula Robles, la ex esposa de Tinelli entre 1997 y 2009.

“Yo estaba divorciada, Sebastián en ese momento estaba en pareja con una chica divina, Ivana (Figueras) hacía meses. Fue todo muy raro para mí, al nivel de tener que apagar el televisor para que a mis hijos no le afecte”, destacó la empresaria confesando que por aquel entonces "no estaba tan expuesta y de golpe tuve que enfrentarme a situaciones injustas, pero uno aprende y te quedás con eso”.