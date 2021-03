"Necesito contarles mi secreto": Wanda Nara sorprendió al dar una noticia

sábado, 20 de marzo de 2021 00:00

Este viernes, Wanda Nara sorprendió a sus más de 7.5 millones de seguidores en Instagram, al revelarles la necesidad de contar un secreto y que aún no la dejan, pero sobre el cual ya adelantó algo.

Se trata de un nuevo emprendimiento que lanzará una vez más, en su afán de ser una exitosa empresaria; y que al parecer "nadie tiene" pero que estará en varios países. No es la primera vez que la rubia se lanza al mundo de los negocios, pero sí después de un año de pandemia, donde se la vio muy casera y siempre en compañía de su familia.

"Necesito contarles mi secreto y no me dejan.. tan tan poquito, algo que no existe, que nadie tiene y vamos a tener todas", aseguró la blonda.

Inmediatamente generó la reacción y respuesta de miles de sus seguidores, que le dejaron mensajes como "Ojalá sea accesible para todas!!", "De grande quiero ser como vos" y "Carteras!!!! Apuesto que son carteras!!!! Amo todas las que tenés.... Sos hermosa Wan....saludos".

¿De qué se trata?