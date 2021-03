El difícil momento de Mónica Ayos por su madre: "seguiremos ansiosos"

sábado, 20 de marzo de 2021 00:19

Hace dos días, Mónica Ayos publicó en sus redes sociales un mensaje desesperado. Su madre, una mujer mayor que sufre de EPOC, está sola en Mar del Plata muy asustada por el coronavirus, mientras ella está viviendo en México con su familia. "Mi mamá sigue aguardando su turno para vacunarse", afirmó la actriz en Twitter.

Rápidamente, cientos de personas se comunicaron con ella para solidarizarse y ofrecerle ayuda. La actriz, conmovida por el gesto de sus seguidores, decidió publicar un video en su cuenta de Instagram agradeciéndoles a todos por su empatía. "Pudiendo elegir lo que usualmente se hace en las redes que es insultar y criticar ustedes eligieron darme una mano. Yo lo primero que puse es que a muchos igual que a mi los carcome la ansiedad de saber cuándo van a vacunar a sus seres queridos", empezó diciendo Mónica en su publicación.

Hola, seguramente como muchos,mi mamá sigue aguardando su turno..Ella está sola, varada desde Marzo 2020 en MDQ y sigue esperando ser vacunada para poder irse a su casa en Bs As..Población d riesgo/ EPOC severo/ aislamiento y miedo al contagio en su condición.Yo a 10 hs de avión — monicaayos (@AyosMonica) March 17, 2021

"Mi vieja estuvo varada en Mar del Plata y cuando pudo moverse tuvo miedo, así que prefirió quedarse ahí. Ella había viajado hasta allá para ver un tema de la sucesión de mi abuela y en marzo quedó ahí. Mi mamá se asustó mucho y se instaló en Mar del Plata, una ciudad que amamos pero que no era la idea digamos", explicó la actriz.

Además, Ayos aclaró por qué su madre está en Argentina y no viviendo con ella en México: "Para los que me preguntan por qué no la traigo a México es porque Ciudad de México está ubicada a más de tres mil metros sobre el nivel del mar y la altura la afectó mucho, las veces que vino la pasó mal, una persona con EPOC no tiene una buena calidad de vida acá. Además mi mamá está muy apegada a Argentina, en todo su derecho".

"Seguiremos esperando como todos, pero quiero agradecerle a todos los que me mandaron mensajes en estos tiempos. Hay gente que no me conoce, quizás solo de la tele, y se comunicaron conmigo para ofrecerme su ayuda. Me emocionaron muchísimo, estamos todos atravesando esto como nos sale. Uno a veces drena por medio de las redes las ansiedades y las ganas de que esto termine pronto. Les agradezco con el alma, me llenaron de emoción en estos días y no tengo más que palabras de agradecimiento", concluyó Mónica.

