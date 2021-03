"Volví a la vida": le dieron el alta a Karina Gao tras un mes de lucha contra el coronavirus

martes, 2 de marzo de 2021 21:30

El caso de Karina Gao, la chef de "Flor de Equipo" era una excepción. Embarazada, contrajo coronavirus y llegó a estar en grave estado, al punto que el equipo médico decidió que lo mejor era inducirla al coma para que luchara mejor contra una neumonía bilateral. Hoy, a 30 días de su internación, recibió el alta junto a Bebu 3, que ya tiene 7 meses de gestación.

Junto a un reel, la también influencer y emprendedora gastronómica escribió: "Hoy exactamente 30 días de internación, y para mi sorpresa hoy es el mismísimo dia de mi alta!! ( bueno estrictamente hablando paso ahora a hospitalización domiciliaria... pero yaaa es otraaaaaa cosa!) Estoy profundamente agradecida con el equipo medico de @sanatoriootamendi que me han salvado literal la vida y a todos los personales de la salud que me han cuidado tanto durante estos 30 días!".



La futura mamá expresó: "siempre digo y lo reconfirmo que en Argentina somos afortunados porque tenemos a los mejores médicos profesionales con la mejor calidez humano. Ellos en este mes, se convirtieron en mi familia y soporte. Gracias gracias gracias!

Este virus es solitario, te aísla, te aleja de tus seres queridos, te aísla del mundo, pero nada de eso impidió que pueda recibir las energía positivas, rezos, y amor que he recibido de todos!! y lo recibí cada uno de lo que mandaron, gracias a ellos me desperté sintiendo amada".

Además, detalló que "el camino de la rehabilitación va a ser larga y lenta, pero ya no estare más sola:) tengo a mis 3 caballeros de escoltas y el #bebu3 que esta aprendiendo MUY bien de sus hermanos! Hemos ganado esta batalla pero aun no la guerra. a no bajar los brazos! A seguir cuidándose! #cuidense".

¡Fuerza Kari!

Sus revelaciones

Este domingo, se sintió dispuesta a responder algunas preguntas de sus seguidores que la extrañan pero que, sobre todas las cosas, estuvieron pendiente de su salud y la de Bebu 3, como le dice a su pequeño, y rezaron mucho por ellos. Sobre cómo están, Karina destacó que "Bebu está creciendo como corresponde a su edad gestacional (semana 28). Yo estoy también muy bien. Recuperándome pero muy bien".

A Kari le consultaron si tuvo sueños cuando estuvo en coma inducido y señaló que sí: "muchos sueños raros... pero no sentía nada. No sufrí, no sentí dolor. Sólo miedo los 15 minutos antes de ser entubada. El que sufre es el que está despierto. Nosotros ya dormidos, en coma, no te enteras de nada. Como un sueño... dormir de noche de corrido".

La chef e influencer habló de su estado de ánimo y dijo tener "altibajo pero (estoy) mayormente bien! Hay momentos que aún no lo puedo creer y también procesando de a poco todo lo que pasó. El Franchu (su esposo) me va contando. La sanación emocional va a llevar un tiempo".