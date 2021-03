La "China" Suárez fotografió el halo en la luna y se sorprendió al ver algo inesperado

martes, 2 de marzo de 2021 00:00

Sorprendida. Así se vio la "China" Suárez cuando vio el cielo y logró divisar un halo de luz alrededor de la luna. Pero mayor fue la sorpresa cuando le sacó una foto y vi algo inesperado dentro del halo.

Este lunes en la tarde, la actriz compartió la foto que ella misma sacó y en el que confesó que se vio sorprendida por una luz verde que se repitió permanentemente en todas las postales que tomó.

"La foto que voy a subir a continuación es real y la saqué yo", comenzó expresando en el primer posteo en su historia de Instagram. Ahí advirtió lo que se venía y luego subió 4 fotos que muestran el halo de lejos hasta de cerca.

En todas las imágenes se ve el punto de luz verde, que la actriz no pudo responder a qué se debía. "Les subí la foto por el halo que hay alrededor de la luna. Cuando la subí ví la luz verde", confesó en el último posteo.

El halo lunar es un "anillo" que se forma cuando la luz de la Luna se refracta (se dobla) al pasar a través de cristales de hielo. Los halos lunares solo son visibles si hay nubes suficientemente altas y delgadas.

En septiembre pasado, la China Suárez anunció a través de su historia en Instagram que comenzaba a despuntar un gusto: la fotografía. "Me armé un mini estudio de fotos... Fin de un día eterno. Con mis amores. Sin Benja, que está en Chile trabajando, me maquillé, me peiné, y, con un trípode (y la ayuda de Rufi) hice fotos. No morí en el intento", explicó al momento de compartir algunas de esas postales.

Luego añadió: "Estoy orgullosa de mí. Posta. En estos días les muestro cómo quedó la campaña".

De esta forma, y desde aquel entonces, compartió varias fotos, muchas en blanco y negro. La primera fue de ella misma amamantando al bebé de la familia en el living de su casa, más el fondo de un cuadro floral, más el detalle del trípote profesional, sosteniendo las luces para que los tonos mantengan su vivacidad.