Gime Accardi, más que emocionada por una gran noticia

martes, 2 de marzo de 2021 00:11

Gime Accardi estalla de la emoción por una noticia que es el mejor cierre de sus vacaciones de verano. La actriz, sin filtro alguno y a cara lavada, grabó Historias de Instagram para sus seguidores para compartir la buena nueva.

Es que en abril, regresa con Benja Rojas y su esposo Nico Vázquez al teatro con "Una semana nada más" y son un boom de venta de entradas. Ya completaron sus primeras salas y el furor sigue. Ella agradecida les habló a los fans.

"Ahora desde casa más calmada, más tranquila quiero agradecerles cara a cara lo que hicieron hoy con las entradas. Fue una locura total. Superaron nuestras expectativas. Se nota que se quieren reír, que se quieren divertir, que necesitan ese entretenimiento. Así que de todo corazón, gracias. Aguante el teatro. Vayan al teatro que está buenísimo", dijo, muy emocionada.

"Y ojalá algún día me peine, no cierto. No sólo porque estoy despeinada sino porque me metí en el mar. O sea, todo esto es sal. Me voy a bañar. Gracias", acotó, señalando su pelo, con su clásico humor.

La salida de Flor

En los últimos días un rumor se potenció enormemente entorno a Flor Vigna. La bailarina renunció a "Una semana nada más", la comedia teatral de Nico Vázquez, y las especulaciones sobre un posible embarazo cobraron mucha fuerza. Ante este contexto, decidió romper el silencio y hablar de esa posibilidad pero dejó al descubierto una bomba.

Flor está en pareja con Nico Occhiato desde hace varios meses y si bien antes lo negaban e incluso trataban de ocultarlo, ahora no tienen problema en mostrarse juntos. Incluso su cuenta de Instagram se convirtió en una ventana de la pareja para recibir los elogios de sus seguidores y palabras de aliento.

“De embarazo, nada. Y a los chicos de la obra los amo. Pero la verdad que no puedo con todo. Y como dije, la música es el proyecto más importante de toda mi vida. Alquilamos una casa con mis amigos, tratamos de hacer esto lejos de todos para mantener el secreto y lo logramos. Pero tengo que salir a contarlo porque se malinterpretó mi renuncia a Una semana nada más”, señaló Vigna en Teleshow.

La bailarina contó que está trabajando en una faceta que dará a conocer en poco tiempo vinculada a la música. Quiere ser cantante y para ello se juntó con amigos para armar el proyecto para lanzarlo en poco tiempo.

“Este proyecto lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Es pura gestión. Tiene que ver con mis ganas de volcarme de manera fuerte a la música. Estamos armando todo para comernos el mundo y salir fuerte. Igual, faltan unos meses. Supongo que en junio lo tendremos preparado para mostrar”, explicó.

Para este nuevo perfil, Vigna se prepara con composiciones propias y un estilo que ella definió como "urbano con un poco de rock, latino con salsa, otros ritmos con sazón". "Este es el proyecto de mi vida, por eso lo tenía top secret. Además, tenemos un gran productor musical que nos acompaña”, adelantó.

Además de esto, Flor tiene dos propuestas fuertes de tele. Uno es el reality que prepara Marcelo Tinelli que se llama La Academia (El Trece). El otro es un proyecto de ficción para Telefe.