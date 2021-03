Darío Barassi ya piensa en agrandar la familia: "mi hija es lo mejor que me pasó en la vida"

martes, 2 de marzo de 2021 15:12

Es una de las figuras televisivas más querida de los últimos tiempos. Ahora está frente a uno de los programas que mejor mide y sus seguidores lo acompañan permanentemente en las redes sociales. Darío Barassi atraviesa su mejor momento y en este contexto no descarta agrandar la familia.

El conductor de 100 Argentinos Dicen pasó este martes por Los Ángeles de la Mañana y confesó que como lo ven en ese programa es él en la intimidad de su hogar. "Ésta es la versión más genuina de Barassi, es la más cercana a mi. Además hablo de mi mujer, mi hija", comenzó contando el sanjuanino.

Luego señaló que cuando ve las grabaciones del programa, le gusta reírse de sí mismo e incluso a veces adelanta la parte de los participantes para seguir viendo sus reacciones. "Sí hay algo que me desquicia, que son los malos modos, la mala forma, cuando alguien me habla mal. Una vez había un participante que me hablaba mal y era difícil hacer el programa", confesó subrayando sentirse "un iluminado, un angelado" por la carrera alcanzada.

Por otro lado, habló de la intimidad de su familia y señaló que en casa suele ser alegre como se lo ve delante de las cámaras. "Cuando hago alguna publicación dedicada a mi mujer me dicen 'qué pasó, te mandaste una cagada'", agregó entre risas remitiendo a la reacción de sus conocidos cuando ven los posteos en las redes con palabras románticas hacia su mujer.

"Estamos muy bien con mi mujer", reconoció y subrayó: "estoy al servicio de mi mujer".

Por otro lado, señaló que su hija es lo que más felicidad le produce: "es lo mejor que me pasó en la vida, nadie me mira como me mira ella. Es algo único".

Con respecto a la posibilidad de agrandar la familia aseguró que "todavía estamos disfrutando" a su hija Emilia y no descartó volver a ser padre. "Pero todavía no sé cuando porque es una entrega, todo y más", finalizó.