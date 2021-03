"Al cuedo": la "palabra perfecta" que creó Florencia Bertotti

martes, 2 de marzo de 2021 00:00

Florencia Bertotti está feliz y entusiasmada con el ingreso de su hijo Romeo a la Secundaria y compartió sus sensaciones. Pero, a la vez, se dio cuenta que no hizo algo que aplicaron muchas mamás.

"Yo no hice un ablande con respecto a los horarios; no me avivé. Me parecía medio "al cuedo"... una mezcla de cuete y pedo", se rió la actriz de "Floricienta" y empresaria. En ello, no sólo incluyó a Romeo sino a los dos hijos de su pareja Federico Amador. "¿Ustedes lo hicieron? ¿Hicieron que se empiecen a dormir más temprano para estar preparados para esta situación escolar? Yo no", confesó y colocó una caja para que votaran sus fans.

"Y ahora es como me miran y me dicen: ¿qué?, ¿a qué hora querés que nos durmamos?". Nosotros que somos tarderos, ahora como que siento que tenemos que hacer todo muy temprano; y lo siento todo medio forzado. Como que estoy apurada, porque siento que sino me voy a descuidar y van a ser las 12: 15 hs. y no sé", explicó, hablando bajito, y con las voces de los chicos de fondo. ¿Cómo terminará todo?"

Secretos de Floricienta

"Pero no vino nunca no llegó y mi vestido azul se me arruinó", es la canción con más reproducciones de Floricienta, la serie que consagró a Flor Bertotti con el público infantil. Ya pasaron más de 15 años desde su primera emisión, y este viernes la protagonista decidió embargar a sus seguidores de nostalgia.

Es que durante la cuarentena, Bertotti decidió inaugurar un canal de Youtube con temas variados, desde recetas sencillas hasta videoreacciones y esta vez fue el turno de ver primero"Mi vestido azul" y después "Flores amarillas".

"Les quiero contar cosas de ese videoclip. ¡Hacía un calor! No sé si ven que estoy emponchada, abrigada como si fuese invierno en Alaska. Hacía dos mil grados y me caían las gotas literal por adentro", recordó apenas sonaron los primeros acordes.

En la primera temporada, Juan Gil Navarro iterpretaba a su interés amoroso, Federico Fritzenwalden, por lo que el videoclip lo grabó junto a él. "Juan también con polera y traje. No parábamos de sufrir. Además estaba grabada no sé si era más rápida la voz o más lento. Creo que le habían cambiado el tempo a la música para que fuera más rápida", agregó.

El segundo video corresponde a la segunda temporada del ciclo con el cambio de protagonista masculino por Fabio Di Tomaso (Máximo Augusto Calderón de la Hoya). "No reniego de casi nada de Flor, pero en Flores Amarillas no sé cómo me autoaprobé el merengue que me hicieron en el flequillo. No puedo ni ver las miniaturas. Tenía una torta de gel acá arriba", se rió de sí misma.

Más allá del look, lo que más recordaba era cuánto le costaba cantarla en la versión teatral en vivo. "Flores amarillas es una canción que le gusta mucho a la gente pero yo en el escenario del Gran Rex tenía que hacer muchas cosas: ponerme una mañanita, tenía que subir las escaleras, abrir una tapa, agarrar un libro, hacer como que escribía, cerrarlo, dejarlo y parar. Todo eso en 17 segundos. Era muy estresante".