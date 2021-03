Sol Pérez habló sobre el enojo de Andrea Rincón y el grupo de WhatsApp paralelo

viernes, 19 de marzo de 2021 18:27

El programa del jueves de Masterchef Celebrity fue detonante después del enojo que protagonizó Andrea Rincón con el jurado, al señalar que los expertos no miden con la misma vara el plato de los participantes y que ella "no le perdonan una" en sus presentaciones.

Sobre eso, este viernes habló Sol Pérez a través de su cuenta de Instagram, donde les permitió a sus seguidores que le pregunten cosas sin imaginarse que muchas de ellas serían sobre el reality de cocina. "¿Hay pica entre algunos compañeros de Masterchef?" fue una de las consultas que le hicieron.

"Por lo menor de mi parte no, y entiendo que de parte de ninguno. Yo entré a un programa para divertirme, pasarla bien, disfrutar, aprender... No hay lugar para las peleas", respondió segura mientras se la veía conduciendo su auto.

Sin embargo, lejos de tener un tono neutro sobre el ambiente que se vive en el piso de Telefe, no pudo obviar otra de las preguntas, específicamente sobre Andrea Rincón.

"Andrea me parece re buena compañera, lo que opino sobre lo que pasó ayer es que no hay que tomarse nada personal, es un juego, nadie tiene nada en contra de nadie. Me encanta que hay muchas preguntas sobre Masterchef, Cande (Vetrano) es lo más de lo más, así como la ven es", aclaró sobre otra de las concursantes.

Sobre la recriminación que hizo a sus compañeros por no alcanzarle un queso crema del mercado, cuando ella se lo olvidó, Sol agregó que "se ve que ustedes tiene muchas ganas de verme enojada porque posta, fue un chiste. Leía en los portales "el enojo de Sol con sus compañeros", mis compañeros son lo más, no me voy a enojar por un queso, por favor".

Respecto al supuesto grupo de WhatsApp paralelo que habría hecho con algunas participantes, la influencer reveló que "estas son algunas de las cosas que cuando las leo en los portales me río sola, porque digo ¿es joda? ¿de dónde lo sacan? No, no tengo cinco años, no me voy a poner a perder el tiempo ene estas cosas".