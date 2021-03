Damián Betular hizo explotar Twitter a puro baile y "besito" inesperado

viernes, 19 de marzo de 2021 00:22

Damián Betular no sólo es un referente de la pastelería de excelencia sino que cada vez se muestra más carismático en "Masterchef Celebrity". Este jueves fue trending topic en Twitter por dos motivo, casi simultáneos.

Uno de ellos fue un baile y un canto que hizo cuando pasó por la isla de Cande Vetrano, que preparaba su plato para disfrutar en la playa. "Candela, que es fuego; es caliente", dijo. El fandom, explotó.

Damián Betular bailando junto a @Candevetranok al ritmo de Candela uD83DuDD7AuD83CuDFB5 ES TODO LO QUE ESTÁ BIEN uD83DuDE0D #MasterChefArgentina pic.twitter.com/93lj0tJeHL — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) March 19, 2021

Pero lo que detonó todo fue verlo junto a amigos disfrutando del estreno de la nueva serie de Netflix, con Lali Espósito.

"Estamos en la premiere de Sky Rojo, de Lali Espósito. ¡Bravo, Lali! ¡Vamos! Estamos viendo; muy bueno Lali. ¡Felicitaciones!", dijo Marley, mientras la Negra Vernaci, Humberto Tortonese aplaudían y ¡Betular se despachó con un besito!. Los seguidores no fueron indiferentes a ese mimo para ellos... y para Lali también.

No veo MasterChef pero ese Betular me parece un hombre prolijo, hermoso y alto, necesito un abrazo de él. Y chaparlo, obvio. uD83DuDE4FuD83CuDFFEuD83DuDE3D — Nicolás ?uD83CuDFFE?? uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@vancomicina1) March 19, 2021

Lali #ArtistaSocial #LatinAMAs — uD835uDCDAuD835uDCEEuD835uDCF2uD835uDCF5uD835uDCEA uD83CuDDE6uD83CuDDF7 JUSTICE (@KeilaLebreoM) March 19, 2021

Betular es laliter https://t.co/rEJD0NuPTG — uD83CuDF41CandeuD83CuDF41 (@cande_meier) March 19, 2021

dios que personaje hermoso damián betular solo por vos miro tele betu te amo pic.twitter.com/024iXdMOt6 — val???a (@ValeMolina__) March 19, 2021

Andrea Rincón no la está pasando bien en "Masterchef Celebrity" y en el jueves de "última chance" se sacó de encima lo que tenía atragantado: cree que el jurado tiene favoritos.

Tras la devolución sobre su "plato para disfrutar en la playa", que no convenció al jurado dijo: "estoy medio enojada. Siento que son más severos conmigo que con mis compañeros. ¿Mi plato no es de playa y el de mi compañero, sí? No soy policía, ni voy a señalar a nadie porque me llevo increíble con todos. Pero si voy al domingo (de eliminación) y me tengo que ir, lo dije".

Sus compañeros expresaron que no debía sentirse así y por parte del jurado, Donato tomó la posta: "medimos con la misma vara a todos. No pensés así que vas a perder el entusiasmo".

¡Se enojó @andrearincontop! uD83DuDE21 La actriz siente que hay favoritismos entre los participantes y explotó contra el jurado uD83EuDD2F #MasterChefArgentina pic.twitter.com/u0IGMnimN4 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) March 19, 2021

Rincón se refirió indirectamente a Alex Cannigia que incluso se señaló a sí mismo ante cámara. El joven ha logrado conquistar al jurado con el manejo de sabores, pese a su rebeldía. Es más, este jueves no quiso probar su plato ya que dijo que sufrió intoxicaciones con mariscos y no puede comer productos de mar.

¿Qué pasará con Andrea después de tremenda bomba?