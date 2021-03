Andrea Rincón detonó la bomba en Masterchef Celebrity: "si me voy, ya lo dije"

viernes, 19 de marzo de 2021 00:00

Andrea Rincón no la está pasando bien en "Masterchef Celebrity" y en el jueves de "última chance" se sacó de encima lo que tenía atragantado: cree que el jurado tiene favoritos.

Tras la devolución sobre su "plato para disfrutar en la playa", que no convenció al jurado dijo: "estoy medio enojada. Siento que son más severos conmigo que con mis compañeros. ¿Mi plato no es de playa y el de mi compañero, sí? No soy policía, ni voy a señalar a nadie porque me llevo increíble con todos. Pero si voy al domingo (de eliminación) y me tengo que ir, lo dije".

Sus compañeros expresaron que no debía sentirse así y por parte del jurado, Donato tomó la posta: "medimos con la misma vara a todos. No pensés así que vas a perder el entusiasmo".

¡Se enojó @andrearincontop! uD83DuDE21 La actriz siente que hay favoritismos entre los participantes y explotó contra el jurado uD83EuDD2F #MasterChefArgentina pic.twitter.com/u0IGMnimN4 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) March 19, 2021

Rincón se refirió indirectamente a Alex Cannigia que incluso se señaló a sí mismo ante cámara. El joven ha logrado conquistar al jurado con el manejo de sabores, pese a su rebeldía. Es más, este jueves no quiso probar su plato ya que dijo que sufrió intoxicaciones con mariscos y no puede comer productos de mar.

¿Qué pasará con Andrea después de tremenda bomba?

Un tipo simple

Germán Martitegui es un hombre de gustos simples, pese a su exigente paladar con el que se hace notar en Masterchef Celebrity y por supuesto en su restaurant de alta cocina y delivery "Tegui". Así lo compartió en sus historias de Instagram en las que dejó en claro qué es lo que más disfruta.

El chef destacó que le encanta viajar y más si es por un motivo gastronómico. Así lo dejó reflejado en un ciclo en el que recorrió varias provincias para conocer sus productos emblema. Por ejemplo, en San Juan disfrutó del pistacho. Una reconocida marca automotriz lo acompaña y él propone con mirada seductora: "Yendo".

Por otra parte, y muy vinculado al tema del programa del martes de Masterchef Celebrity, está la infusión nacional: "Siempre mate, nunca inmate". El chef es fan de matear con lo que quien comparta sus gustos ya tiene un punto a favor; por supuesto, cada uno con su equipo en épocas de coronavirus.

¿Tomaron nota?: Tegui es mucho más sencillo de lo que parece.