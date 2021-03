Nueva grieta: se armó un chat paralelo entre los participantes de MasterChef Celebrity 2

jueves, 18 de marzo de 2021 00:14

Si una grieta faltaba en el mundo de las divisiones es una interna en MasterChef Celebrity 2. A diferencia de la edición anterior, donde los participantes pegaron buena onda y mantuvieron la amistad incluso después de finalizado el certamen, el nuevo grupo de competidores no es igual.

Es que en esta "tanda" los participantes no ocultan su deseo de competir y sacar ventaja sobre el compañero. Y eso quedó reflejado cuando Santiago del Moro le preguntó el lunes pasado a Dani La Chepi cómo era Sol Pérez. En esa ocasión, la influencer confesó que la ex chica del clima es muy buena pero algo competitiva.

“Yo creo que si le pido que me ayude con un ingrediente se va a hacer la que no me escucha”, dijo Dani aquel día e indignó a Sol Pérez cuando la escuchó en el programa que se emitió ahora pero fue grabado hace varias semanas. A partir de eso, dejó de seguirla en las redes sociales y la relación no quedó bien.

Incluso a partir de esto, se conoció que algunos participantes del reality armaron un grupo de chat paralelo en el que no incluyeron a La Chepi, como forma de solidarizarse con Sol. De acuerdo a los rumores, el grupo está formado por Gastón Dalmau, Cande Vetrano y Andrea Rincón aunque podría haber más famosos.

"Tengo buena onda con ella, le presté vestidos y todo para la presentación. No le escribí igual después de eso. Al inicio iba a tuitear, pero Guido me frenó", aseguró Pérez en Flor de Equipo.

En toda esta escena, hay uno que decidió hacer su juego y nada de eso le interesa: Alex Caniggia. El hijo del futbolista decidió no aceptar la solicitud de unirse al grupo que administra Gastón Dalmau.