La esposa de Cormillot habló de cuando el médico "ya no esté": "quiero que me quede algo de él"

jueves, 18 de marzo de 2021 14:58

Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot y futura mamá del tercero hijo o hija del médico habló de la paternidad de Alberto a los 82 años y cómo se imagina el crecimiento de su bebé por la edad de su esposo.

"Yo también me sentí muy egoísta. Lo pensamos un montón, lo hablé con mis amigos. Ellos me dijeron: ‘Sí va a pasar, vas a tener un chico y el día de mañana no va a estar por cuestiones lógicas de la vida'. Eso no quita que yo salga afuera y me pise un auto. Pero si las cosas son normales, él se va a ir antes", dijo la nutricionista, en Intrusos.

Sobre esto, reflexionó sobre qué cree que pasará si Cormillot muere. "Mis amigos me dijeron ‘cuando vos estés hecha mierda porque él ya no esté, vamos a estar nosotros para sacarte adelante’”, afirmó.

"Cuando ya no esté, veremos cómo sigue eso. La verdad es que cuando una persona se enamora, y no es ninguna locura lo que me pasa... Yo quiero que me quede algo de él, en algún momento no lo voy a tener más. Para mí saber que hoy está sembrándose esto que hoy es un feto, pero el día de mañana va a ser mi bebé con él, a mí me llena de alegría”, cerró.

Cormillot confesó las ganas de tener un hijo con ella. “Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, había dicho en Es por ahí, el ciclo que conducen Guillermo Andino y Soledad Fanidño por la pantalla de América.

“Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3.45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama”, señaló y luego agregó: “también hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”.