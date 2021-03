Aníbal Pachano, sorprendido por el romance de Sofía: "muy loco lo que hicieron"

jueves, 18 de marzo de 2021 21:46

Aníbal Pachano, participante del reality "Corte y Confección", estuvo en Pampita Online y habló con asombro y admiración del romance de su hija Sofía Pachano con el actor argentino radicado en México, Santiago Ramundo. Reveló datos desconocidos hasta ahora, como que la pareja se formalizó a distancia y en pandemia.

"Ya viene él. Muy linda historia de amor", dijo Aníbal a Pampita. "Lo voy a conocer en 15 días y lo he visto por Zoom", agregó. Acerca de qué le pareció Santiago, no dudó en decir: "me encantó, me encantó la historia también pero no puedo hablar mucho porque no me dejan. De verlo de afuera, digo: "muy loco lo que hicieron; la conexión que mantuvieron en un año de distancia y volver a encontrarse y volver a generar esa situación. Y eso se llama amor. Me encanta que mi hija esté enamorada y que esté trabajando donde está; en Cocineros Argentinos".

Además, Aníbal dijo que "ella cocina brutal; es muy sofisticada; yo soy más casero y hago cosas ricas: milanesas o carne al horno". Pampita le pidió algo especial: "Me tenés que preparar así digo: a mí, me cocinó Pachano".

"Harta"

Sofía Pachano viene de semanas movidas ya que antes de regresar de sus vacaciones en México, confirmó su noviazgo con el actor Santiago Ramundo y una vez en el país, anunció que se sumaba al staff de "Cocineros Argentinos".

Feliz por el giro que le dio a su carrera tras su paso por "Masterchef Celebrity 2", comparte con sus seguidores su amor por la cocina y el arte. Tras mostrar cómo colocaba un cuadro en su departamento, combinando el perforar la pared con el taladro y aspirar el polvo, recibió comentarios que la hicieron enojar.

"Harta de comentarios así", escribió al hacer captura de pantalla de un mensaje privado en el que le preguntaban: "Esa pancita es de comer o se viene un bebé".

Sofía pidió "rabiosa": "basta de mirar los cuerpos de los demás y menos, menos dar tu opinión sobre el mismo. Me saca. Me sacaaaa". ¿Pararán con ese tipo de mensajes?