"¡No merezco ser ensuciada!": Luciana Salazar estalló contra Burlando y Redrado

miércoles, 17 de marzo de 2021 00:52

Luciana Salazar estalló contra Fernando Burlando después de que éste lanzara varias expresiones a lo largo de este martes en diferentes programas de televisión sobre la rubia. El abogado es defensor de Martín Redrado quien le habría pedido iniciar acciones legales contra Luli por la serie de declaraciones que ella brindó sobre él.

Todo se generó a partir de que la modelo se volcara a las redes sociales para mostrar su enojo por las fotos que trascendieron de Redrado con una mujer, que podría ser Lulú Sanguinetti, en una carpa de vacunación contra el coronavirus en Miami. Si bien él nunca se expresó al respecto, la posta la tomó su abogado cuya última palabra la tuvo en la noche de este martes en Polémica en el Bar (América).

En medio del programa, cuando se refería a la rubia, ésta pidió salir al aire y cruzar en vivo al abogado. Así fue como vía telefónica se expresó y la comunicación "ardió" entre ambos.

"Sí me vi con Martin Redrado, él me invitó a Miami, estuve con él. Que él te diga que no es todo mentira", comenzó expresando Luciana con tono de voz desafiante y luego agregó: "salimos juntos, no nos escondimos. Yo no mando a los medios, soy muy precavida ¿sabes por qué? porque sabía que esta persona había cortado recientemente con su pareja".

Salazar aseguró que ella le pidió al economista no mostrarse públicamente para evitar las fotos de la prensa: "Le dije, por favor no nos mostremos, no vayamos a lugares donde sabemos que nos pueden agarrar fotógrafo, para que no nos saquen una foto".

Al escuchar estas palabras Burlando reaccionó: "¿pensás que yo no se cosas, por ejemplo de los medios como que te ofrecieron alguna tapa? conozco todo, no por Martin, conozco por la vida".

Ante esto, Luciana respondió: "seguro, ahora sale una tapa mía, que en realidad no es por Redrado. Tuve que cambiar la nota a último momento por este tipo".

Y el abogado la cruzó: "vos tratás de justificar algo que no tiene que ver con el planteo jurídico o judicial que quiere hacer Martin"

"Vos me están tratando de mentirosa de parte de él", reaccionó ella sobre las declaraciones que dio el abogado durante todo el día en diferentes medios diciendo incluso que tenía un "delirio".

"Vos pusiste en twitter que Martin era una lacra.. ¿lo hiciste o no lo hiciste? por eso Martin recurre a la justicia. No es por todas las cosas, idas y vueltas, si estuviste o no. En definitiva lo que evalúa Martin son los picos y brotes mediáticos que hubo en este último tiempo. Sobre todo porque él no merece ser llamado como lo llamaste", agregó Burlando.

Ante esto, Luciana señaló que tampoco ella merece "ser ensuciada". "Soy una figura pública que vivo de mi imagen. No me merezco ese maltrato y destrato hacia mi persona cuando el que me hostigó fue él", declaró.

La pelea tuvo muchas subidas de tono y dichos refutados de ambas partes. En este cruce, Luciana señaló que en la pareja "habían 2 situaciones" que los "incomodaban". "Una que veníamos de una pelea antes de fin de año, que lo vimos en el canal, no podíamos estar como si no hubiera pasada nada. Teníamos que dejar un tiempo prudencial para hacerlo de a poquito, por eso paso a paso", explicó.

Luego consideró: "había una persona que había terminado recién la relación y no queríamos lastimar. Por lo menos es lo que yo le dije".

Nuevamente Burlando señaló que hay que posicionarse en la actividad de Martin Redrado: "no es algo menor, es una persona con mucho prestigio en el mundo de la finanza". Y por eso pidió que se lo respete. Pero Luciana consideró que él también le está faltando el respeto: "mi imagen también importa, yo vivo de esto".