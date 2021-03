"Están preocupados": el pedido desesperado de los hijos de Guillermina Valdés

miércoles, 17 de marzo de 2021 00:24

Guillermina Valdés fue la invitada de "Los Mammones" y se tuvo que preparar antes de asistir. Es que uno de los desafíos es cantar junto a Jey Mammon y sintió la presión de hacerlo "decentemente" por... sus hijos.

Ella misma detalló la situación en Twitter: "Mis hijos me piden por favor que avise por todos los medios posibles que no sé cantar... están preocupados por mí". Sus seguidores le pidieron que no se hiciera problema y que más bien, disfrutara del momento y del anfitrión, ya que Jey es muy divertido y compinche.

De todas maneras, antes de ir a América TV se puso los auriculares para escuchar algunas canciones: "escuchando un par de temas para pifiarle lo menos posible".

En el programa, contó que en 2012 conoció a Tinelli y que ella ya estaba divorciada de Sebastián Ortega. "La mujer del amigo, dijeron. Como si la mujer fuera de alguien. Yo no era de nadie y ya estaba divorciada y Sebastián estaba con una pareja. Ellos habían trabajado juntos pero no tenían una relación de amistad", señaló. Mirá cómo fue la historia:

Otra vida

La exitosa modelo y empresaria, y mamá del hijo menor de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés, pasó por la peluquería y el nuevo color la dejó inspirada para pensar y mostrar cómo le gustaría ser en otra vida.

A través de un video en sus Instagram Stories, Guille subió un video con un filtro y reveló cuál es el color de pelo que le gustaría tener "en su otra vida".

El tono fue un fantasía azul y violeta que le quedó espectacular. Aunque sea tan sólo un filtro, su belleza demostró una vez más que más allá de lo que elija para su look, todo le quedará hermoso.