Lali Espósito lo paró en seco a un panelista de "Cortá por Lozano": "libre, toda la vida"

Lali Espósito fue la invitada principal de "Cortá por Lozano" y, fiel a su estilo desenfadado, contestó abiertamente preguntas sobre su situación sentimental y un nuevo proyecto que la traerá a Telefe.

"Lo decimos en la casa. Estaré en La Voz Argentina. Con Mau y Ricky, Ricardo Montaner y La Sole", expresó entusiasmada la cantante.

Sobre su participación como jurado dijo que "me gustó el formato que cambió el paradigma hegemónico del talento ya que es increíble de ver: es la voz per se, es lo que está ahí".

La artista, que está es parte de una nueva producción para Netflix que la llevó a España, primero le puso los puntos a Nico Peralta que le preguntó: "¿Te imaginás mucho tiempo más así, libre? Porque vos sos muy noviera. Te separaste en cuarentena pero ahora estás sola. ¿Te gustaría volver a encontrar el amor?".

Lali, sin vueltas, expresó: "¿Libre? Toda la vida". "¡Bien!", se le escuchó a Vero Lozano. Y la actriz siguió: "Usemos la palabra. Libres somos siempre; individuales. Compartir la vida con otro, en el formato que nos guste según la relación que tengamos, eso lo iré aprendiendo amor tras amor. No lo sé. De pronto, capaz a la próxima pareja estoy toda la vida. No tengo idea. Con eso me refiero a que estoy en un momento en el que conecto muy fuerte con mi individualidad, con mi femineidad y me gusta hacerme cargo de eso. Tenemos tanto preconcepto de amor romántico, de cómo debe ser una pareja; de cómo debe vivirse algo que yo estoy en un momento de mucha introspección en ese sentido".