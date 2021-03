Denuncian que Luciana Salazar tiene "un delirio" con Martín Redrado

martes, 16 de marzo de 2021 12:54

Delirio. Con esa palabra, el abogado Fernando Burlando se refirió a Luciana Salazar y la serie de expresiones que tiene con relación a Martín Redrado al que define como su novio.

El representante del economista aseguró que la mediática usa los medios para decir que es pareja de él cuando tal relación "no existe". "Hay muchas cosas de delirio de lo que se relata de esta relación que no es relación. Redrado quiere que todas aquellas personas que hablan de la intimidad, dejen de hacerlo", explicó Burlando en Nosotros a la Mañana (El Trece).

El abogado aseguró que su defendido le pidió llevar a la justicia a la rubia si no detiene su accionar y definió que lo que ella hace es "acoso sistemático".

"Martin niega categóricamente la relación y me consta de que Martin niega el vínculo y no la desea", subrayó destacando que la "situación de delirio es decir que hay una relación cuando no la hay".

Con relación al presunto contrato que habría entre ella y él, por la manutención de la hija de Salazar, dijo que "eso es parte de un antecedente que debe investigarse" y señaló que "él está con la idea de terminar y poner equilibrio".

Por otro lado habló de una "aparición sistemática de noticias vinculándolo a Luciana Salazar" que él no instala sino que provienen de alguien, sobre quien se va a investigar. "Quién generó el interés de los medios es lo que se va a investigar", explicó y luego aclaró: "quien genera la información es ella a través de twitts y contactos con la prensa".

"No está mal que los medios traten temas de interés pero ¿quién pone la información?", finalizó destacando que si Luciana Salazar no se retracta irán a la justicia.