Conmovedor relato de Karina Gao tras el coma: "¿qué harías si te quedaran 15 minutos de vida?

lunes, 15 de marzo de 2021 00:00

Karina Gao, la cocinera de "Flor de Equipo", conmovió al país luego de que tuviese que ser inducida en coma para superar el coronavirus, estando embarazada, actualmente en la semana 30.

Tras doce días, y con el PCR negativo, los médicos la despertaron y la joven decidió compartir con sus seguidores cómo vivió los últimos minutos antes del procedimiento y en qué cambió su vida.

"¿Qué harías cuando tu vida queda solo 15 minutos?⁣ te quejarías por los zooms interminables? Chat de mamis-papis, que fulanito hizo esto no hizo esto y te molesto? así infinitas huevadeces que nos perturbaban de la vida cotidiana…⁣ Cuando la vida te pone patas arriba, y te da 15 minutos sola en una cama, a punto de entrar a un limbo… Todo deja de ser relevante", aseguró.⁣

⁣También contó qué se le vino a la mente cuando le explicaron lo que le iban a hacer. "Cuando los médicos me dijeron que me iban a poner en coma, le pregunte: en cuanto? me respondieron: en 15 min. Una sensación de miedo me invadió. Nunca jamás lo he sentido tan real. Hasta el día de hoy, lo recuerdo, y me da escalofrio.⁣ Me despertaré? No me despertaré? El bebé estará a salvo? Los chicos? El Franchu? Mis papas? Qué pasarían con ellos si esto es… no me despierto más? No había espacio para otros pensamientos… Me di cuenta lo poco consciente que era de lo frágil que es la vida".⁣



Despedirse de sus hijos y sus amigos fue lo último que hizo. "Les mandé un video a los mellis, me hubiera gustado que sea sin tantos cables pero era lo que había, le escribí al Franchu para dejar algunas ultimas palabras, a mis papas, algunos amigos y eso fue todo. 15 cortitos minutos.⁣ Entró el equipo médico, entregué mi celular, me pusieron algo en el suero, y me dormí en un sueño profundo".⁣

Finalmente, el tiempo pasó y su cuerpo mejoró. "Cuando me desperté ya era 12 días después, con el Franchu susurrando a mi oído resumiéndome cosas lindas.⁣ En el fondo de mi corazón, siento un suspiro de alivio. Estoy viva. El bebé esta bien.⁣ Y me volví a dormir, pero ya feliz. Ya no estaba sola".⁣

"Lo más horrible de este virus es que te aísla, te aleja de tus seres queridos, y tenés que enfrentar tus miedos más profundos sola. Durante mis 12 días de coma, el Franchu pudo venir sólo al final casi, cuando mi último PCR salió negativo, dejé de estar aislada y a él le dieron también de alta. Al menos tuve este lujo de poder tener compañía".⁣

"No me importa porqué a mí justo, desde el día 1 sabía que es un poco la ruleta rusa; toca toca, la suerte es loca, lo importante es qué nos deja, a parte de las secuelas, la enseñanza de la vida.⁣ Hoy, todos los días me despierto y me pregunto: qué hago hoy si queda solo 15 minutos de vida? y allí encontrás muchas respuestas", sentenció.