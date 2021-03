Germán Martitegui, ansioso por que vea la luz su "nuevo hijo"

domingo, 14 de marzo de 2021 13:21

Germán Martitegui está expectante ya que la pandemia le impidió ampliar su familia, que ya integran los pequeños Lorenzo y Lautaro. Y nos referimos a su familia gastronómica ya que el chef tuvo que cerrar al público su restaurant de alta cocina y convertirlo en un exclusivo servicio de delivery mientras que su nuevo hijo "Marti" no pudo ver la luz.

Pero parece que todo se encamina a cambiar el destino. "Marti" es el restaurant que el jurado de Masterchef Celebrity iba a inaugurar en 2020 y quedó listo. La cuarentena en Buenos Aires lo llevó a redoblar la paciencia pero va anticipando en sus historias que su nuevo hijo pronto llegará. "Mates Marti", posteó en sus historias para mantener su emprendimiento en la memoria de sus seguidores y por supuesto, de sus clientes.

Martitegui es un referente de la gastronomía en nuestro país y ha logrado trascender fronteras con sus productos y platos "Tegui". Sin duda, este año podría cumplir el sueño de consolidarse. ¿El amor será parte de ese despegue?

Este viernes al mediodía, Germán Martitegui publicó una carta en su cuenta de Instagram donde sorprendió a todos sus seguidores. El chef anunció su renuncia a uno de los puestos más codiciados por el mundo culinario: el de jurado de The World’s 50 Best Restaurants, los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.

El cocinero compartió la decisión que tomó con una carta en inglés y en castellano, en la que explicó que su deseo es "no estar más en sus listas". "Agradezco a todos el apoyo por todos estos años y siento que también se los tengo que explicar a ustedes", señaló en el texto.

El chef, que hoy es la cara del reality Masterchef Celebrity (Telefe), confesó que la decisión de renunciar le "ha pesado" y señaló que actualmente está destinado "a votar por los mejores restaurantes del mundo pero haciéndolo en un año en el que los restaurantes de todo el mundo han cerrado y donde ni yo ni nadie más hemos podido viajar. Esto, como no tiene sentido para mí, finalmente ha resultado en mi decisión".

Martitegui contó que su restaurante Tegui ha estado cerrado durante gran parte de este tiempo, por lo que no puede "calificar para ninguna lista". Luego lamentó que él no sabe si su local "sobrevivirá a la pandemia". "Mis prioridades ahora son claramente diferentes", aclaró.

"Desde hace algunos años, estoy descontento con el sistema 50 Best, encontrándolo continuamente estresante e influyendo en mi creatividad profesional hasta el punto de no saber si estoy haciendo las cosas como realmente quiero o porque es mejor mantener mi posición en la lista", señaló subrayando que esto crea "una competencia que no me gusta entre chefs y que se ha acentuado con el tiempo".

En la extensa carta explicó que le costó también el "posicionamiento ordinal de restaurantes muy diferentes" en la lista que ellos deben medir y recordó que ha hecho "campaña para que se celebren los premios" en Buenos Aires.

"Ya no siento que pueda ser parte de esto, ni como juez ni como chef de un restaurante de la lista. Siento que es importante decir que esta es una acción que he considerado durante años, pero nunca actué", destacó subrayando: "ha llegado el momento de encontrarme con mi verdadero yo y mi cocina sin presiones".