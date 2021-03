Flor Peña, al desnudo total: "mi cuerpo es mi territorio"

sábado, 13 de marzo de 2021 00:00

Ya es sabido que Florencia Peña vive su sexualidad con total libertad desde que se convirtió en ícono del poliamor en Argentina. Por eso, en total confianza y libertad con su cuerpo, la conductora de Flor de Equipo se animó a un desnudo total y lo compartió en redes sociales con sus seguidores.

Codiciada por muchos, en las últimas horas recibió una propuesta de una conocida y polémica pareja de la farándula, se trata de Barby Silenzi y El Polaco, quienes le dijeron que desean estar con ella en una noche de pasión como parte del "permitido" de la pareja.

“La cosa es así. Él me dijo ‘no sabés lo que es Flor’ cuando te vio personalmente. Y yo le respondí ‘sí, la vi, ‘es una bomba y me encanta. ¿ves? Con ella sí me gusta, con ella te dejo y nos dejo hacer todo”, le dijo Silenzi mirándola a la cara como invitada de su programa.

Lejos de evadir la invitación, Flor le respondió que "me encanta que me hayan elegido. ¡A mí me encantan los dos! En cualquier momento lo agendamos”. Por eso, en las últimas horas, como prueba suficiente de sus sentimientos con la confianza con su cuerpo, Flor encendió las redes al compartir una postal totalmente desnuda.

En sólo un par de horas después de su posteo, las redes se encendieron y sus millones de seguidores no dudaron en dejarle sus reacciones. ¡Qué diosa!