Tamara Paganini reveló el dolor por la muerte de sus mellizos

viernes, 12 de marzo de 2021 12:38

Tamara Paganini fue una de las participantes más famosas de Gran Hermano. Llegó a la final en la primera edición y se llevó 30 mil pesos, ya que el campeón fue Marcelo Corazza. Después de varios meses recorriendo los canales de TV debido a su popularidad, decidió optar por un bajo perfil, pero su nombre volvió a estar en boca de todos cuando sufrió la mayor desagracia de su vida.

En 2017 perdió un embarazo avanzado de mellizos y todo fue desconsuelo. “Es un sueño por el que venía luchando hacía muchísimo tiempo. Y, gracias a Dios, se va a hacer realidad”, había dicho apenas se enteró que iba a convertirse en madre.

Salir adelante no le resultó nada fácil, y todo empeoró cuando vivió una desagradable situación con un fotógrafo en pleno Palermo. Se negó a ser retratada y una mujer que circulaba por la calle comenzó a gritar que había quedado mal de la cabeza por la muerte de sus hijos. Desde entonces, comenzaron los meses de terapia, hasta que poco a poco logró reponerse.

“Mi psiquiatra me tuvo que agarrar de los pelos para levantarme”, se sinceró en diálogo con Exitoína. La rubia oriunda de Villa Lugano también señaló que pensó en adoptar, pero ya considera que es muy tarde: “Para mí estaba totalmente abierta la posibilidad de adoptar, pero si podía seguía intentando quedar embarazada. Es más, yo quería tener un hijo y después quizás sí adoptaba. Incluso, cuando me junté con Sebastián -su pareja-, con el tiempo a él también le hubiera gustado adoptar. Hoy, después de todo lo que pasó, nos costó mucho recuperarnos y hoy estamos bien y la verdad es que yo ya decidí que no. Ya pasó”.

Tamara estaba muy ilusionada con sus pequeños, y a veces piensa cómo sería su vida con ellos al lado. Además señala que el apoyo de su marido fue fundamental para su recuperación: “Cumplimos nueve años juntos. Pasaron cosas que podrían habernos separado pero, sin embargo, nos juntó mucho más. Nos regalamos flores, las montañas. Logramos una relación super sana. Hay otro secreto… No convivimos, pactamos no convivir”.

Por último, Paganini recordó su paso por Gran Hermano como lo peor que le pasó en la vida. “De alguna manera, hoy puedo agradecerle a Gran Hermano que me haya destruido la vida. Agradezco que haya sido lo peor que me pasó, no sé cómo explicarlo… Costó un montón. Me han arrancado pelos, algunos por odio, otro porque querían llevarse un recuerdo mío. Me han escupido, a mí y a Gastón Trezeguet, en la calle, en un boliche. No pude salir de mi casa durante meses, hasta que decidí irme ir a vivir a Córdoba. Encerrarme allá, porque no podía caminar por la calle, no podía entrar a un comercio. Un director de teatro me dio bigote, barba, pelo postizo y yo empecé a disfrazarme de hombre y con actitud de hombre para poder caminar en la calle. Porque por más que te camufles, no sirve”, cerró.

Fuente: TN