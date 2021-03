A los 82 años, el doctor Cormillot confirmó que volverá a ser papá

viernes, 12 de marzo de 2021 09:20

"La intención era comunicarlo a los 3 meses, por una situación de prudencia". Con esas palabras, el doctor Alberto Cormillot confesó en una nota que brindó este viernes a Marcelo Longobardi (radio Mitre), que su mujer espera el primer hijo de la pareja y que está muy feliz.

El reconocido médico indicó que tuvo que dar la noticia porque el periodista Guillermo Andino le preguntó si había planes y no supo cómo reaccionar. "No pude decir que 'no' y la semana que viene contarlo", aclaró ante Longobardi sobre las declaraciones que dio en América en las que indicó que su actual esposa estaba “muy entusiasmada”, al igual que él, con la posibilidad de tener a su primer hijo.

Él médico nutricionista tiene 82 años de edad y éste es el tercer hijo del médico. Además es padre de René y Adrián, que son fruto de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017. El 8 de diciembre de 2019 se casó con Estefanía Pasquini, de 34 años de edad, con quien se conocía desde el 2012, cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de él.

Cormillot confesó esta semana las ganas de tener un hijo con ella. “Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, había dicho en Es por ahí, el ciclo que conducen Guillermo Andino y Soledad Fanidño por la pantalla de América.

“Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3.45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama”, señaló y luego agregó: “también hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”.