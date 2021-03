Imperdible: Mica Viciconte y Fabián Cubero jugaron a la pulseada y ¡todo terminó en rescate!

viernes, 12 de marzo de 2021 00:09

A Mica Viciconte no le gusta perder. A Fabián Cubero, tampoco. Por eso, en sus bromas y desafíos no se dan tregua aunque el amor y el humor son la clave de todo.

Eso pasó en el juego de la pulseada en el que se midieron y grabaron todo para las redes. Fabián fue quien lo compartió y mostró como Mica se pone roja al tratar de vencerlo. "Yo voy a largar. Ya", dice ella. "Ahhh, no puedo creer. Me estás jodiendo esa es tu fuerza. Ahhh, ahhh, tremendo; cómo me está ganando. Esto es increíble", la gasta Cubero mientras que ella no da más.

Pero una tentada terminó la competencia porque uno de sus perros... ¡fue a defenderlo a él! "Me da besitos en la cara; no quiere que lo lastimen a papito", señala él.

No te lo pierdas, ¡muy divertidos!

Deformada

Es muy linda, carismática y sin complejos. Mica Viciconte sorprende con su participación en diferentes programas y es una de las figuras más demandadas para los medios en este 2021. En ese contexto, aceptó hacer una entrevista con Ángel de Brito para Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece) pero algo sorprendió a todos: apareció con barbijo para hablar.

Desde su casa, la rubia se mostró con la simpatía que la caracteriza y se sentó en el sillón para hablar de todo, desde las propuestas laborales que ha recibido para este año, hasta el deseo de ser mamá. Sin embargo, lo que escondía detrás del barbijo es lo que mantuvo atentos a muchos seguidores del programa que querían saber cómo lucía.

"Tuve un pequeño problema. Me saqué una muela de juicio ayer y dije hoy voy a estar bien, pero no. Tengo problema en sacarme el barbijo porque estoy como Popeye", dijo entre risas y haciendo el gesto con la mano de cómo tiene su cara de hinchada.

"No asustemos a los televidentes tan rápido", agregó Ángel sumándose a la broma y dejando la posibilidad de que se descubra el rostro al final del programa.

Precisamente cuando terminó la nota, ella accedió a sacar el barbijo y mostrar cómo lucía. En este momento mostró lo hinchada que tenía la parte derecha del rostro. "¡Parece una papa!", dijeron las panelistas asombradas por la "pelota" que sobresalía en su rostro producto de haber pasado por el dentista.