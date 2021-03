Karina Gao, conmovida por lo que le hicieron a sus padres: "estaban sufriendo"

jueves, 11 de marzo de 2021 22:07

La recuperación de coronavirus de Karina Gao, embarazada de 7 meses de su tercer hijo (al que cariñosamente llama "Bebu 3"), es extraordinaria. Luego de estar gravísima por neumonía por coronavirus y por neumonía por una bacteria intrahospitalaria, la chef e influencer salió del coma inducido y aunque trabaja en superar las secuelas, su energía y ganas de vivir todo lo pueden.

De vuelta a las redes, comparte parte de su avance y los resultados de terapias y este jueves, reflexionó sobre lo que vivieron sus padres, ambos de nacionalidad china. "No es un descargo pero sí quiero concientizar que les pasó a mis papás en mi hospitalización. Se expusieron mucho, aunque no estuvieron en el medio, y los vecinos los veían y evitaban como si ellos fueran leprosos. Me parece que hay mucho miedo al contagio pero el COVID es un virus solitario. Yo estaba más sola como un "sorongo" y para mis papás fue horrible porque estaban angustiadísimos porque la hija única estaba en coma, entubada y no sabían si iba a despertar", dijo Karina en Historias de Instagram, notablemente mejor de su disfonía, una de las secuelas de la enfermedad.

"Fue muy feo y quiero concientizar. No creo que los vecinos lo hayan hecho a propósito. Es el miedo natural del ser humano y yo lo entiendo perfectamente. Fuimos muy conscientes y muy responsables. Mis papás no se aislaron porque yo nos los vi los últimos 15 días, antes de mis síntomas. Sí estuve con mis suegros y ellos sí se autoaislaron. Respetamos el protocolo y más porque se pagaron el hisopado, les salió negativo y ahí recién salieron. Seamos más conscientes", pidió.

Después de su comentario, compartió el mensaje de una seguidora que consideró innecesaria su referencia a la lepra por lo que Kari destacó: "tiene razón; perdón. Todos los días aprendemos".

Una luchadora

Karina Gao está con internación domiciliaria tras estar un mes internada por coronavirus, mientras transita su embarazo de 7 meses, y este lunes, habló en "Flor de equipo". Con un testimonio muy fuerte, relató que se despidió de su esposo y le pidió que cuidara a sus padres y formara una nueva familia, si ella moría. Sus palabras hicieron llorar a sus compañeras mientras que tanto la chef e influencer como su esposo Dominique (conocido como El Franchu) agradecieron el apoyo que recibieron y que hicieron que ella "regresara a la vida".

Karina Gao está con internación domiciliaria tras estar un mes internada por coronavirus, mientras transita su embarazo de 7 meses, y este lunes, habló en "Flor de equipo". Con un testimonio muy fuerte, relató que se despidió de su esposo y le pidió que cuidara a sus padres y formara una nueva familia, si ella moría. Sus palabras hicieron llorar a sus compañeras mientras que tanto la chef e influencer como su esposo Dominique (conocido como El Franchu) agradecieron el apoyo que recibieron y que hicieron que ella "regresara a la vida".

Su comunidad en las redes le pidió conocer un poco más de su estado y con voz afónica, dijo "perdón, cuando hablo toso. Estoy rehabilitando porque las cuerdas vocales, cuando uno no las usa por mucho tiempo y con tubo, se dejan de ejercitar. Pero al mismo tiempo me falta el aire porque el pulmón también tiene que rehabilitarse. Se me comprometieron las dos partes del pulmón, bastante. Todo esto esto es un proceso".

En su Historia, destacó por escrito que tuvo neumonía bilateral por coronavirus y también otra que le causó una bacteria intrahospitalaria que incluso le causó una sepsis.

Sobre su gran cicatriz en la cara, marcó que "se va a ir, es horrible pero está mucho mejor. Se llama escara porque me tuvieron que dar vuelta para que oxigene mejor, como último recurso por 48 horas. Se va ir con el tiempo, así como la voz va a volver. Tengo marcas (a la altura de la clavícula), moretones en todo el cuerpo. Me estoy concentrando mucho en el tema de la respiración".

Acerca de su bebé, destacó que mantiene reposo estricto porque "al estar boca abajo por tanto tiempo y estar en coma; los médicos quieren estar seguros de su crecimiento. Bebu es muy chiquito todavía y aunque aún es viable (que nazca), quieren estar seguros que está bien. Nuestra meta es llegar a la semana 31 de gestación, como los mellis (sus hijos mayores que nacieron en ese momento de su embarazo)".