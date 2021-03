Tamara Pettinato enojadísima: "es aprovecharse de un paciente psiquiátrico"

miércoles, 10 de marzo de 2021 16:52

Tamara Pettinato estalló tras la dimensión mediática que tomó la internación de su hermano Felipe. La panelista hizo un fuerte descargo al momento de ser entrevistada por la Negra Vernaci en el programa radial "Negra Pop" (La Pop 101.5) y volvió a criticar el accionar de la policía que filtró toda la información a la prensa.

La periodista de "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?" (Con Vos, FM 89.9) lamentó que los programas de chimentos tengan "muchos detalles" de lo que pasó el pasado fin de semana con su hermano y reconoció que hubo "situaciones violentas" pero prefirió no dar detalles.

En este contexto lamentó que haya periodistas que usen la salud de Felipe Pettinato para sacar ventaja y aseguró que hubo un reconocido conductor de un programa televisivo que entrevistó al joven pese a estar internado. "Es aprovecharse de un paciente psiquiátrico que quiere salir al aire, pero está internado", señaló destacando que a su hermano lo contactaron por mensaje de whatsapp para saber lo que estaba ocurriendo.

"Quieren que les confirme la información, si es verdad, si me tocó, si me pegó y no voy a hablar", señaló Tamara ofuscada sobre la cantidad de contactos que recibió de la prensa para hablar sobre su hermano. "¿Por que haría un show?", se preguntó sobre todo lo que se está generando entorno a su familia.

Por último, lamentó que "una prepaga no quiera cubrir una internación larga" y señaló que "los médicos quieren lo mejor" para su hermano y eso es valorable.

El caso

El fin de semana, Felipe Pettinato tuvo un brote psiquiátrico y por ello quedó internado. Según trascendió, el joven de 27 años de edad habría agredido a su hermana, Tamara, y a su madre, Cecilia Dutelli, en su domicilio del barrio de Saavedra.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el hijo de Roberto Pettinato también se habría mostrado violento con un médico que lo asistía y por eso debió intervenir personal de la Policía de la Ciudad. La Comisaría Vecinal 12 A habría recibido varios llamados telefónicos advirtiendo lo que pasaba y al llegar a la vivienda, entrevistaron al doctor enviado por la empresa de medicina prepaga, quien les indicó que se había visto obligado a retirarse del lugar por la actitud agresiva del paciente.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 7, a cargo del fiscal Matías De Sanctis.