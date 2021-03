Belu Lucius tuvo un accidente con su tanga y terminó herida

lunes, 1 de marzo de 2021 00:00

Belu Lucius vivió un feliz verano en familia después de su brillante participación en Masterchef Celebrity y tras su salida no tardó en viajar a Necochea, su ciudad natal, y disfrutar de las olas y el sol. Sin embargo, una visita posterior a la playa, en un hotel, sufrió un incómodo accidente que le dejó una herida en su cola.

La influencer reveló que todo pasó cuando se tiró por un tobogán de agua, en un reconocido hotel de Ezeiza junto a Javier Ortega Desio. “Anécdota de ayer: Lo vi a Javier tan enganchado con los toboganes que me animé y dije: sacame una foto que me quiero tirar yo”, contó por lo ocurrido.

“Subo lo más campante haciéndome la agrandada que me iba a tirar sola, grandulona boluda que soy, y cuando apoyo el culo sin retorno empiezo a caer y me doy cuenta que la maldita tanga con la fricción me estaba quemando el oj...”, agregó Lucius sin filtros.

“Mi culo come trapo no es apto para toboganes de agua”, finalizó divertida con la experiencia que ahora la obliga a sentarse de contado.