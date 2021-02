La angustia de Rocío Quiroz: "me puede faltar todo menos mi mamá"

martes, 9 de febrero de 2021 01:05

Con lágrimas en los ojos y notoriamente emocionada. Así vivió Rocío Quiroz la entrevista que tuvo con Tomás Dente en su programa Vino para vos (KZO). La cantante, que tuvo gran éxito en el Cantando 2020 con Ariel Tapari, abrió su corazón y contó la intimidad de su vida.

Entre otras cosas recordó a su abuelo, que falleció recientemente y que provocó un quiebre con su ex manager, y confesó que siente preocupación por la salud de su madre. La cantante explicó que ella tiene diabetes y entre lágrimas subrayó: “me puede faltar todo menos mi mamá”.

"Hace muy poco falleció el único abuelo que me quedaba, Juan Carlos, que era el papá de mi mamá", comenzó relatando la cantante y luego recordó a su abuela: "para ella yo era su reina: llegaba a la casa y ella me estaba esperando ahí. Mi abuela tenía diabetes, y empezó todo primero por una pierna, después por otra pierna, después por muchas cosas más hasta que eso te va consumiendo de a poco y no te das cuenta. Perderla fue un golpe muy fuerte para mí para mí y para mi mamá".

"Mi mamá era la que la atendía a mi abuela, la que la llevaba, la traía; y hoy mi mamá tiene diabetes, entonces yo la cuido mucho a mi vieja porque, yo siempre lo digo, me puede faltar todo menos mi mamá", destacó.

Al hablar de la muerte, los ojos se le llenaron de lágrimas y se quebró dejando correr las lágrimas y tratando de que la voz no se le quebrara al hablar.

En ese momento trajo a la memoria aquel día que lo vio por última vez: "Hace poco falleció mi abuelo que creía mucho en Dios. yo tenía mis días malos, iba a su pieza, él me bendecía y me tranquilizaba y eso extraño mucho, sentarme a hablar aunque sea un ratito y que me tranquilice. Y cuando falleció yo estaba en Chascomús. Días antes él ya estaba muy mal y yo quería ir a verlo, pero tenía una gira. Y en ese momento tenía un manager al que le dije si me podía llevar a ver a mi abuelo y él me decía que no, que si iba a ver a mi abuelo no llegaba a la gira. yo le dije, necesito ir a ver a mi abuelo".

"Primero está la familia después está todo lo demás. Le dije a mi manager 'necesito hablar con él porque yo no sé si mañana lo veo’. Entonces me llevó y estuve dos horas con mi abuelo, donde él ya no conocía a nadie porque estaba como muy ido. Y cuando entré a verlo me agarró la mano fuerte y me dijo ‘¡Negrita! Viniste negrita’. '¡Abuelo! Te estamos esperando, vamos para casa', le dije yo", recordó.

Finalmente expresó que nunca olvidará lo que le dijo ese día su abuelo: "negrita hacete valer, porque vos vales oro negrita". "Al otro día falleció mi abuelo. Me quedó marcado, es como que me estaba esperando para despedirse ¡y mirá si no iba!. Con el trabajo se pierden muchas cosas, yo ya no quiero perder más cosas, un cumpleaños, un estar con mi mamá, con mi papá porque hoy lo tenemos y mañana no. uno quiere trabajar pero también estar con la familia. Lo bueno es que pude despedirme y esa persona que no me quiso llevar ya no está trabajando más conmigo", finalizó.