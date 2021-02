Escándalo con la súper fiesta de cumpleaños de More Rial

martes, 9 de febrero de 2021 13:16

Un verdadero escándalo se desató en las últimas horas en Villa Carlos Paz, en Córdoba, después de que comenzaran a circular por las redes sociales los videos y fotos del cumpleaños de Morena Rial. La hija de Jorge cumplió 22 años e hizo una fiesta con decenas de invitados y sin mantener los protocolos de cuidado por coronavirus.

La fiesta se desarrolló entre el lunes en la noche y el martes en la madrugada en el country "La Arbolada", de la localidad serrana. Allí participó la mayoría de los actores de la obra La Mentirita, quienes luego incluso compartieron las fotos en las redes sociales y generaron bronca e indignación. En las imágenes se ven a Rodrigo Noya, Fredy Villarreal y René Bertrand, entre otros actores y maquilladores.

En las imágenes que trasncendieron en sus respectivas historias de Instagram, se ve a los invitados con los barbijos mal puestos e incluso sin barbijo, bailando sin distanciamiento social y haciendo el trandicional trencito de la alegría. Además una banda cantó en vivo y se vio a Fredy, quien ya tuvo conoronavirus, haciendo de DJ.

Entre las grandes ausentes se encuentra Iliana Calabró quien destacó en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece) que no fue "a la fiesta porque tenía que arrancar temprano" para ir a una fábrica. Además destacó que no sabía nada de las características de la fiesta y la falta de cumplimiento de los cuidados necesarios por el covid-19.

Por su parte, Pablo Sittoni, productor de la obra, expresó en dicho programa televisivo que esta tarde mantendrá una reunión con el elenco para saber qué ocurrió y, cuando sea conveniente se hará el hisopado para saber si se contagiaron de coronavirus o no.

"En el contrato no figura de no juntarse pero está en el protocolo de Salud Pública, no pueden asistir a ningún evento", aclaró.